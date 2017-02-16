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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:15

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Борцы из Мангистау завоевали четыре медали на чемпионате Казахстана в Караганде

Одну золотую и три бронзовые медали завоевали мангистауские спортсмены на чемпионате Казахстана по греко-римской и вольной борьбе.

Награждение победителей. Фото предоставлено Канатом Шаркеевым
Мангистау представили Алибек Сарсенгалиев, Генрих Багдасарян, Мухамбет Далабаев и Эльхан Асадов.

Медаль высшего достоинства команде принес Генрих Багдасарян, выступавший в весовой категории 125 килограммов. Генрих выиграл в пяти схватках. В борьбе за выход в финал спортсмен одолел Юсупа Балмурзаева - представителя Актобе, которого считали фаворитом турнира в этой весовой категории. Генрих одержал победу со счетом 10:0. В финале спортсмен из Мангистау одержал победу над Даиром Касымовым из Караганды.

Бронзовыми призерами чемпионата стали Алибек Сарсенгалиев (категория 125 килограммов), Мухамбет Далабаев (57 килограммов) и Эльхан Асадов (97 килограммов).

- Соревнования были отборочные. Главный тренер национальной сборной проводил отбор талантливых ребят. Мы надеемся, что в будущем кто-то из наших борцов будет участвовать на континентальных чемпионатах и чемпионатах мира, - отметили тренеры сборной Мангистауской области по вольной борьбе.

Чемпионат Казахстана по греко-римской и вольной борьбе прошел в Караганде и собрал 500 молодых спортсменов до 23 лет. Соревнования прошли в восьми весовых категориях.


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