Борцы из Мангистау завоевали четыре медали на чемпионате Казахстана в Караганде

Награждение победителей. Фото предоставлено Канатом Шаркеевым

Мангистау представили Алибек Сарсенгалиев, Генрих Багдасарян, Мухамбет Далабаев и Эльхан Асадов.



Медаль высшего достоинства команде принес Генрих Багдасарян, выступавший в весовой категории 125 килограммов. Генрих выиграл в пяти схватках. В борьбе за выход в финал спортсмен одолел Юсупа Балмурзаева - представителя Актобе, которого считали фаворитом турнира в этой весовой категории. Генрих одержал победу со счетом 10:0. В финале спортсмен из Мангистау одержал победу над Даиром Касымовым из Караганды.



Бронзовыми призерами чемпионата стали Алибек Сарсенгалиев (категория 125 килограммов), Мухамбет Далабаев (57 килограммов) и Эльхан Асадов (97 килограммов).



- Соревнования были отборочные. Главный тренер национальной сборной проводил отбор талантливых ребят. Мы надеемся, что в будущем кто-то из наших борцов будет участвовать на континентальных чемпионатах и чемпионатах мира, - отметили тренеры сборной Мангистауской области по вольной борьбе.



Чемпионат Казахстана по греко-римской и вольной борьбе прошел в Караганде и собрал 500 молодых спортсменов до 23 лет. Соревнования прошли в восьми весовых категориях.