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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:50

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Три медали завоевали спортсмены из Мангистау на чемпионате Казахстана по рукопашному бою

Воспитанники ДЮСШ «Жастар» завоевали серебряную и две бронзовые медали на чемпионате Казахстана по рукопашному бою среди мужчин и женщин в Щучинске.

Награждение серебряной призерки чемпионата РК Зинаида Белоусова. Фото предоставлено участниками соревнований
«Серебро» команде принесла Зинаида Белоусова, выступавшая в весовой категории 55 килограммов.

Эмиль Амиров, выступавший в весовой категории 85 килограммов, и Балладин Гулиев в весе 55 килограммов завоевали бронзовые медали.

Три медали завоевали спортсмены из Мангистау на чемпионате Казахстана по рукопашному бою

Баладдин Гулиев перед выходом на ковер


- Балладин Гулиев провел четыре поединка. В одном из них он победил действующего чемпиона Азии и Европы Ергали Наханова из Акмолинской области, но не смог пробиться в финал - уступил спортсмену из Акмолинской области. Эмиль Амиров провел три поединка, из которых два завершил победой, но в полуфинале проиграл. Зинаида выиграла два поединка и в финале проиграла чемпионке мира со счетом 9:10. Остальные бойцы, к сожалению, не смогли пробиться в тройку победителей. Надо отметить, что это молодой состав. Они показали хорошую технику и волю к победе, - сказал Рафик Эйвазов, тренер по рукопашному бою ДЮСШ «Жастар».

Впереди ребят, по словам тренера, ждет подготовка к Кубку мира и чемпионату Азии. Спортсмены выражают благодарность за поддержку областному управлению спорта и физкультуры.

Чемпионат Казахстана по рукопашному бою среди мужчин и женщин прошел в Щучинске (Акмолинская область). В соревнованиях приняли участие 270 спортсменов. В состав сборной Мангистау вошли 11 спортсменов.


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