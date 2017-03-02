Три медали завоевали спортсмены из Мангистау на чемпионате Казахстана по рукопашному бою

Баладдин Гулиев перед выходом на ковер

«Серебро» команде принесла Зинаида Белоусова, выступавшая в весовой категории 55 килограммов.Эмиль Амиров, выступавший в весовой категории 85 килограммов, и Балладин Гулиев в весе 55 килограммов завоевали бронзовые медали.- Балладин Гулиев провел четыре поединка. В одном из них он победил действующего чемпиона Азии и Европы Ергали Наханова из Акмолинской области, но не смог пробиться в финал - уступил спортсмену из Акмолинской области. Эмиль Амиров провел три поединка, из которых два завершил победой, но в полуфинале проиграл. Зинаида выиграла два поединка и в финале проиграла чемпионке мира со счетом 9:10. Остальные бойцы, к сожалению, не смогли пробиться в тройку победителей. Надо отметить, что это молодой состав. Они показали хорошую технику и волю к победе, - сказал Рафик Эйвазов, тренер по рукопашному бою ДЮСШ «Жастар».Впереди ребят, по словам тренера, ждет подготовка к Кубку мира и чемпионату Азии. Спортсмены выражают благодарность за поддержку областному управлению спорта и физкультуры.Чемпионат Казахстана по рукопашному бою среди мужчин и женщин прошел в Щучинске (Акмолинская область). В соревнованиях приняли участие 270 спортсменов. В состав сборной Мангистау вошли 11 спортсменов.