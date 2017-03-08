В Актау запущен флешмоб в поддержку баскетбольного клуба «Каспий» на Кубке Казахстана

- Все желающие могут получить именную афишу «Я болею за ПБК «Каспий», а затем разместить ее у себя на странице в социальных сетях. Для этого необходимо отправить свою фотографию на электронный адрес: info@domadoma.kz, - сообщили организаторы флешмоба.

Кубок Казахстана по баскетболу стартует 8 марта в Алматы. В поддержку команды «Каспий» в социальной сети Instagram запущен флешмоб.Также поклонников команды, проживающих или временно находящихся в это время в Алматы, приглашают посетить соревнования, которые пройдут с 8 по 12 марта по адресу: проспект Абая 48А, спортивный комплекс «Достык» в 17:00. Вход свободный.- На кубке Казахстана есть правило: команды играют только казахстанскими игроками, без легионеров. И здесь у нас есть реальный шанс одержать победу! Я ставлю задачу для тренера и команды, как минимум, пройти в финал и привезти призовое место. Мы будем стараться, биться, потому что хочется уже порадовать наших болельщиков. На протяжении сезона мы переживали неудачи, но становились злее и опытнее, поэтому, я думаю, что если не будет травм, то мы сможем одержать победу, - отметил Самсон Аракелян, директор баскетбольного клуба «Каспий».Всего в Кубке Казахстана заявлено шесть команд баскетбольных клубов: «Каспий» (Актау), «Алматинский легион» (Алматы), «Барсы Атырау» (Атырау), «Капшагай» (Алматинская область), «Тобол» (Костанай) и «Астана» (Астана).