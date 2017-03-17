Сейчас на сайте
2741
объявления
  • Сверлим
  • Установка пластиковых окон
  • Узоры
  • продам Мясорубку производственную за 100 000 тенге
  • Дам деньги под %, 2 000 000 тенге
  • продам Витрины для магазина за 350 000 тенге
  • Регистрация фирмы в Польше, 236 000 тенге
 

 
Пятница, 17 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.63 KZT
  • €1 = 340.25 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 571

Боксеры из Мангистау завоевали 11 медалей на республиканском турнире в Караганде

Мангистауские боксеры привезли три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей с республиканского турнира в Караганде. Об этом «Ладе» сообщили в федерации бокса Мангистауской области.

Победители турнира. Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
В Караганде прошел республиканский турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти Шамиля Ихсанова. На соревнования прибыли 200 спортсменов из всех регионов страны, а также команда из Киргизии. Спортивную честь Мангистауской области защищали 19 боксеров, трое из которых принесли команде золотые медали.

Обладателями медалей золотого отлива стали Абылай Калимов, выступавший в весе до 44 килограммов, Султан Биназаров в весе 54 килограмма и Султанов Рыскелди в весе 63 килограмма.

Второе место завоевали Алмат Жетыбаев в весе до 46 килограммов, Ажимурат Кадыралиев до 60 килограммов и Арман Келеманов в весе до 70 килограмм.

Бронзовыми призерами стали Казбек Жанабергенов (44 кг), Жансерик Султангалиев (48 кг), Данияр Абатов (75 кг), Женис Нурас (75 кг) и Абзал Кулжан (свыше 80 кг).

Кроме того, по итогам поединков были присуждены дополнительные награды. Абылай Калимов признан лучшим боксером турнира и награжден за лучшую технику.

- Турнир прошел на высоком уровне. Для любого боксера соревнование - это бесценный опыт для будущей спортивной карьеры. Ребята выступили достойно и уверенно. Поставленную тренерами задачу ребята выполнили на отлично. Самое главное, что у наших боксеров есть сила духа и огромная воля к победе, - отметил тренер школы бокса Мангистау Жарас Калимов.



Поделись с другими:

Мангистауские боксеры привезли три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей с республиканского турнира в Караганде.


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика