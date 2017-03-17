Боксеры из Мангистау завоевали 11 медалей на республиканском турнире в Караганде

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В Караганде прошел республиканский турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти Шамиля Ихсанова. На соревнования прибыли 200 спортсменов из всех регионов страны, а также команда из Киргизии. Спортивную честь Мангистауской области защищали 19 боксеров, трое из которых принесли команде золотые медали.Обладателями медалей золотого отлива стали Абылай Калимов, выступавший в весе до 44 килограммов, Султан Биназаров в весе 54 килограмма и Султанов Рыскелди в весе 63 килограмма.Второе место завоевали Алмат Жетыбаев в весе до 46 килограммов, Ажимурат Кадыралиев до 60 килограммов и Арман Келеманов в весе до 70 килограмм.Бронзовыми призерами стали Казбек Жанабергенов (44 кг), Жансерик Султангалиев (48 кг), Данияр Абатов (75 кг), Женис Нурас (75 кг) и Абзал Кулжан (свыше 80 кг).Кроме того, по итогам поединков были присуждены дополнительные награды. Абылай Калимов признан лучшим боксером турнира и награжден за лучшую технику.- Турнир прошел на высоком уровне. Для любого боксера соревнование - это бесценный опыт для будущей спортивной карьеры. Ребята выступили достойно и уверенно. Поставленную тренерами задачу ребята выполнили на отлично. Самое главное, что у наших боксеров есть сила духа и огромная воля к победе, - отметил тренер школы бокса Мангистау Жарас Калимов.