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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:09

Просмотров: 795

Спортсмены из Мунайлы привезли восемь медалей с чемпионата Казахстана по пауэрлифтингу

В Алматы прошел чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди спортсменов всех возрастов. Копилка сборной Мангистауской области пополнилась восемью медалями, из которых пять высшей пробы.

Победители чемпионата РК по пауэрлифтингу. Фото предоставлено участниками соревнований
Чемпионат республики по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа собрал около 200 участников. Турнир по пауэрлифтингу прошел среди юниоров, а соревнования по жиму штанги лежа - среди спортсменов всех возрастов.

Сборную Мангистауской области представили восемь спортсменов. Все они являются воспитанниками детской юношеской спортивной школы по пауэрлифтингу Мунайлинского района. Мангистауские тяжелоатлеты завоевали пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.

Золотые медали по жиму штанги лежа сборной Мунайлы принесли Шынгыс Елжанов (48 кг), Шынгыс завоевал еще одну золотую медаль, выступая с экипировкой. Нурбол Болат (53 кг), Махмуд Ондаган ( 105 кг) и Арслан Суюншалиев (120 кг) также принесли команде «золото».

Арслан Суюншалиев не оставил никому шанса, справившись с весом 322.5 килограмма. Установив новый рекорд Казахстана, спортсмен стал абсолютным чемпионом РК. Арслан - мастер спорта международного класса, чемпион Азии, тренирует многих из вышеназванных спортсменов.

«Серебро» в жиме лежа досталось Адилхану Орынбасарову (до 48 кг) и Шынгысу Куатбаеву (до 53 кг).

В копилке сборной области одна бронзовая медаль. Ее команде принес Марат Думан, выступавший в весе до 48 килограммов.

Спортсмены тренируются под руководством Арслана Суюншалиева.

- На турнире собралось много спортсменов, чувство соперничества не покидало каждого из них. Среди участников много спортсменов, имеющих статус мастеров спорта международного класса. Пауэрлифтингом они занимаются на протяжении многих лет. Наша сборная показала отличные результаты и в очередной раз подтвердила титул лучших пауэрлифтеров страны. Впереди ждет подготовка к чемпионату мира, который пройдет в мае в Литве, - сказал Арслан Суюншалиев.

Спортсмены выражают благодарность директору ДЮШС села Мангистау Дулату Бокебаеву.


Спортсмены из Мунайлы привезли восемь медалей с чемпионата Казахстана по пауэрлифтингу
Спортсмены из Мунайлы привезли восемь медалей с чемпионата Казахстана по пауэрлифтингу
Спортсмены из Мунайлы привезли восемь медалей с чемпионата Казахстана по пауэрлифтингу
Спортсмены из Мунайлы привезли восемь медалей с чемпионата Казахстана по пауэрлифтингу
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