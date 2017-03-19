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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:59

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Мангистауские боксеры завоевали две золотые медали на международном турнире в Баку

Воспитанники Мангистауской школы бокса приняли участие в международном турнире по боксу «Шелковый путь 2017». Наши спортсмены завоевали две золотые медали. Об этом сообщила пресс-служба федерации бокса Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
В турнире «Шелковый путь 2017», который длился с 13 по 17 марта, участвовали 110 боксеров из Казахстана, Азейбарджана, Турции, Украины, Узбекистана, Катара, Грузии, Ирана и России.

Спортивную честь Мангистауской области защищали три боксера, двое из которых возвратились домой с золотыми медалями.
Обладателями медалей золотого отлива стали Маулен Оскенбек и Ерик Альжанов.

Мангистауские боксеры завоевали две золотые медали на международном турнире в Баку


В весовой категории до 75 килограммов отлично себя показал наш Ерик Альжанов. В полуфинале Альжанов победил призера Олимпийских игр азербайджанца Камрана Шахсуварлы. В финале Ерик Альжанов одержал увереную победу над боксером из Азербайджана Гидаят Мусаевым.

Маулен Оскенбек, выступавший в весовой категории 64 килограмма, в полуфинале победил хозяина ринга со счетом 3:2. В финальном бою Маулен со счетом 5:0 не оставил шансов на победу боксеру Фазлиддину Мелибоеву из Узбекистана.

- Ребята выступили достойно и уверенно, несмотря на жесткую конкуренцию. Проявили свои боксерские качества. Для наших боксеров это был очередной опыт, и опыт хороший, ведь они соревновались с лучшими боксерами из разных стран. Впереди ребят ждет подготовка к чемпионату мира, - сказал Адыль Басагараев, тренер сборной Мангистау, мастер спорта по боксу, заслуженный тренер Республики Казахстан.


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