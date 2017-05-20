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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 20:26

Просмотров: 978

Пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау

Ралли-рейд Rally Kazakhstan-2017 стартует 21 мая и будет состоять из шести этапов. Мангистаускую область представят три экипажа гонщиков.

Экипаж Юрия Сазонова
Официальное открытие этапа прошло на набережной 15 микрорайона. Жители и гости Актау пришли поддержать спортсменов и посмотреть на автомобили гонщиков. Церемонию посетил также аким Мангистауской области.

- За Казахстан выступает шесть экипажей. У нас проходит пятый этап данного соревнования. Первый этап проходил в Северном лесу, что в Санкт-Петербурге. Второй этап прошел в Дубаи, третий в Абу-Даби, четвёртый в Катаре. Выбрали Мангистаускую область для проведения пятого этапа, потому что регион очень подходит для соревнований по кросс-гонкам. Безопасностью занимаются специально подготовленные бригады, местные станции Скорой помощи и ДЧС на случай непредвиденных ситуаций, - сообщил в ходе пресс-конференции Марат Абыкаев, президент Федерации Автомотоспорта Республики Казахстан.

Региональный клуб Aktau MotorSport выдвинул на соревнования три экипажа гонщиков. Экипаж 216 Mitsubishi Evo в составе Андрея Дрозда и Максима Лопухина. Экипаж 222 Nissan Patrol y62 в составе Кирилла Черненкова и Алексей Муна. Экипаж 302 Mitsubishi Evo в составе Александра Сухова и Азамата Муналова.



- На данном этапе все три экипажа нашей команды успешно прошли техническую инспекцию, что является огромным шагом, потому как в течение всего года мы готовили автомобили для участия в соревнованиях. Машины в полной боевой готовности. Все три машины были собраны практически заново. Одна машина перевернулась на прошлом этапе, поэтому пришлось полностью менять кузов. Ралли - это настоящий мужской вид спорта. Нет, по-моему, такого мальчика, который не мечтал прокатиться на гоночной машине. Наша основная задача - дойти финиша. Мы приложим все усилия и будем стараться, - сказал Александр Сухов.



Призового фонда, по словам Марата Абыкаева, нет. Победители получат кубки, медали и почет зрителей.

Пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау

Каждый экипаж демонстрирует свой автомобиль на подиуме


Экипажи, по словам организаторов, будут соревноваться в следующих категориях: Т1 – улучшенные серийные автомобили, Т2 – легковые автомобили с малым отличием от серийных моделей, Т3 – облегченные автомобили и Национальный класс. Всего в соревновании примут участие 28 экипажей из 15 стран мира.
Участники направятся к песчаному побережью Каспийского моря после официального старта и первого этапа. В Актау участники гонки вернутся на пятый и шестой этапы соревнования, которые пройдут 25 и 26 мая.

График маршрута ралли:

Пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау


Пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау
Пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау
Пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау
Пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау
Пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау
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Комментарии ( 1 )

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  • Kirilka
  • botden
  • Михаил Виноградов
 Ян (Посетители) Сегодня, 20:48
Сейчас только величественно в экскорте колонна проследовала по набережной дороге позади моего дома. Зрелище впечатляет,машины просто класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bravo bravo bravo
 
 

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