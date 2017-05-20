Пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау









Каждый экипаж демонстрирует свой автомобиль на подиуме

График маршрута ралли:

Официальное открытие этапа прошло на набережной 15 микрорайона. Жители и гости Актау пришли поддержать спортсменов и посмотреть на автомобили гонщиков. Церемонию посетил также аким Мангистауской области.- За Казахстан выступает шесть экипажей. У нас проходит пятый этап данного соревнования. Первый этап проходил в Северном лесу, что в Санкт-Петербурге. Второй этап прошел в Дубаи, третий в Абу-Даби, четвёртый в Катаре. Выбрали Мангистаускую область для проведения пятого этапа, потому что регион очень подходит для соревнований по кросс-гонкам. Безопасностью занимаются специально подготовленные бригады, местные станции Скорой помощи и ДЧС на случай непредвиденных ситуаций, - сообщил в ходе пресс-конференции Марат Абыкаев, президент Федерации Автомотоспорта Республики Казахстан.- На данном этапе все три экипажа нашей команды успешно прошли техническую инспекцию, что является огромным шагом, потому как в течение всего года мы готовили автомобили для участия в соревнованиях. Машины в полной боевой готовности. Все три машины были собраны практически заново. Одна машина перевернулась на прошлом этапе, поэтому пришлось полностью менять кузов. Ралли - это настоящий мужской вид спорта. Нет, по-моему, такого мальчика, который не мечтал прокатиться на гоночной машине. Наша основная задача - дойти финиша. Мы приложим все усилия и будем стараться, - сказал Александр Сухов.Призового фонда, по словам Марата Абыкаева, нет. Победители получат кубки, медали и почет зрителей.Экипажи, по словам организаторов, будут соревноваться в следующих категориях: Т1 – улучшенные серийные автомобили, Т2 – легковые автомобили с малым отличием от серийных моделей, Т3 – облегченные автомобили и Национальный класс. Всего в соревновании примут участие 28 экипажей из 15 стран мира.Участники направятся к песчаному побережью Каспийского моря после официального старта и первого этапа. В Актау участники гонки вернутся на пятый и шестой этапы соревнования, которые пройдут 25 и 26 мая.