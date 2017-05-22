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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:06

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Мангистауские боксеры удостоились девяти медалей на чемпионате Казахстана

На счету мангистауских боксеров оказалось две золотых, четыре серебряных и три бронзовых награды. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
На чемпионате по боксу в Костанае среди юношей 2003-2004 годов рождения Мангистау представили 10 финалистов Западного зонального чемпионата Республики Казахстан. В составе 16 команд на ринге выступили 156 боксеров.

«Золотой награды» удостоился актауский боксер Ержан Онгарбаев (до 56 килограммов). Он является воспитанником Торгая Хожашева.
Адилет Аманкул (до 48 килограммов) из села Куланды Каракиянского района тоже стал чемпионом. Является воспитанником тренера Айдоса Каржаубаева.
Ислам Есенжанов (до 30 килограммов) из Жанаозена занял вторую ступень пьедестала. Его тренер Батырбек Джайлибаев. Там же расположился и Исатай Максатов (до 34 килограммов) из Шетпе. Тренируют юного Ислама Ермек Джанабергенов и Руслан Мендыбаев. Третье на счету «серебро» принес Айдос Улыкпанов (до 36 килограммов). Он занимается у Азамата Есбергена и Наурызбека Мамаева. Галымжан Есетов (до 58 килограммов) из Мангистау пополнил копилку еще одним «серебром». Его тренирует Дияс Есенов.

На третьей ступени пьедестала оказался актауский боксер Бекзат Алланиязов (до 50 килограммов). Тренер - Жарас Калимов. Акжол Сейтенов (до 70 килограммов) из поселка Бейнеу тоже стал бронзовым финалистом турнира. Тренируется у Махамбета Нурыллаева. Замкнул тройку Айсадат Бекетаев (свыше 70 килограммов) из поселка Мунайшы. Является воспитанником двух тренеров - Асхата Тогжанова и Талгата Джамаладинова.

Опередив по количеству медалей карагандинских боксеров, мангистаусцы заняли второе общекомандное место.

- Ребята оправдали мои надежды. Плодотворные тренировочные сборы повлияли на результативность. Нас удалось обойти лишь только алматинским боксерам, - отметил Галым Бекулов, тренер школы бокса Мангистауской области.




Фото участников соревнований


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Мангистауские боксеры удостоились девяти медалей на чемпионате Казахстана


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