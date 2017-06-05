Боксеры из Мангистау завоевали семь медалей на международном турнире в Польше

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Спортивную честь защищали воспитанники школы бокса Мангистауской области во главе с заслуженным тренером РК Маратом Джакиевым.Золотую медаль завоевал Самат Жетибаев, выступавший в весе до 49 кг. В финале спортсмен одолел польского боксера. В весовой категории до 81 кг «золото» завоевал Бекзад Нурдаулетов, одолев в финале боксера из Чехии.Обладателями серебряных медалей стали Куаныш Дюсенбай в весе до 52 кг и Маулен Оскенбек в весе до 69 кг.«Бронзу» завоевали Канат Коптилеуов в категории до 60 кг, Магжан Базарбай в весе до 91 кг и Айболды Дауренулы в весе +91 кг.В качестве рефери турнира выступил судья международной категории AIBA (две звезды) Руслан Бибуев из Актау.Соревнования по боксу среди взрослых памяти олимпийского чемпиона Зыгмунта Хыхлы завершились 4 июня в городе Гданьск (Польша). На ринге выступили 50 боксеров из России, Чехии, Польши, Латвии, Словакии, Германии, Нидерландов и Казахстана.Мангистауские боксеры представили регион и на открытом российском турнире в Новотроицке среди спортсменов 2001-2002 годов рождения. Спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.На высшую ступень пьедестала почета поднялись Райымбек Нуратдин (46 кг), Нурас Женис (75 кг), Азамат Амангельдиев (80 кг). Райымбек Нуратдин получил приз за лучшую технику.Серебряные медали достались Нурлану Ибрагимову, выступавшему в весе 48 кг, и Олжасу Конай в весе 57 кг.Бронзовую медаль завоевал Мирас Аманкос, выступавший в весе 54 кг.