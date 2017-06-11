На чемпионате Азии по армрестлингу спортсмены из Актау взяли четыре медали

Ыбрай Шолпанов с соперником

- Бороться, конечно, всегда сложно, тем более, что на чемпионате выступали сильнейшие спортсмены из 11 стран. Очень устали. План, считаю, выполнили на 100 процентов. Только два года назад в Актау открыли федерацию и уже показали такой результат, - отметил Роман Исламгалиев.

Участниками XVI чемпионата Азии стали 437 армрестлеров из 11 стран: Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Южной Кореи и Японии.Соревнования проходили с 5 по 11 июня в Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) в Кыргызстане среди юношей, девушек, ветеранов и спортсменов с ограниченными возможностями.Айжан Маймакова, выступавшая в весовой категории свыше 80 кг, стала золотым призером.Жансуйген Мамедова в весовой категории свыше 70 кг удостоилась второго места.Серебро также удалось завоевать Ыбраю Шолпанову. Он выступал в весовой категории до 65 кг.Роман Исламгалиев расположился на второй ступени пьедестала, выступая в весовой категории до 80 кг.Имея в копилке одну золотую и три серебряные награды, наши спортсмены получили лицензию на участие в чемпионате мира по армрестлингу.За оказанную поддержку в организации поездки тренеры благодарят руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Бекболата Байжанова.