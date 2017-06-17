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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 20:09

Просмотров: 592

Чемпионат по спортивным танцам на колясках стартовал в Актау

Турнир, в котором принимают участие более 25 танцоров на колясках, стартовал 17 июня и продлится два дня. Мероприятие проходит в Мангистау впервые и дает возможность получения лицензий на участие в Кубке мира и чемпионате мира 2017 года. Об этом рассказали организаторы конкурса.

Фото Рашида Исмагилова
В турнире принимают участие более 25 танцоров на колясках из семи областей и городов Казахстана: Восточно-Казахстанской, 3ападно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской и Костанайской областей, а также из Астаны. Данный вид спорта, как говорят организаторы, дает возможность людям с ограниченными возможностями реализоваться через танец и исполнительное искусство.

- Среди участников есть победители чемпионата Азии 2016 года, победители паралимпийских азиатских игр 2014 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года. Сегодня танцоры покажут танцы по европейской программе и фристайл. Завтра будет латиноамериканская программа и «Solo Dance». Цель мероприятия – пропаганда танцев на колясках в Мангистауской области для того, чтобы здесь открылся кружок по данному виду танцев. В танце могут принимать участие пары, в которых один танцор колясочник, а другой стоячий. Также пары, в которых оба танцора колясочники и колясочник без пары, то есть один, - рассказала Алия Тусупбекова, президент федерации современного и спортивного танца РК.

Вход для зрителей на турнир – бесплатный. Все желающие могут прийти и посмотреть выступления танцоров. Зрителей, собравшихся в первый день турнира в спортивном комплексе «Мангистау Арена», по словам организаторов, было много.

- Впервые наблюдаю подобного рода танцы. Очень завораживает и мотивирует. Смотря, как люди с ограниченными физическими возможностями проявляют такие умения и артистизм, начинаешь понимать, что есть в этом мире радость и упорство. Я желаю этим танцорам огромных успехов в этом деле и надеюсь, что однажды о них узнает вся планета, - делится своими впечатлениями Алина, жительница Актау.

В Мангистауской области, по словам Руслана Гайбатова, председателя общественного объединения «Тауелсиз өмир», не хватает собственного филиала, где люди могли бы заниматься данным видом танцев.

- К сожалению, в нашей области этот вид спорта не развит должным образом. Танцы на колясках лично для меня это -
возможность показать, на что я способен, способ раскрыть себя. Также это укрепляет физическое и духовное состояние человека. Танцы сильно помогают людям с ограниченными возможностями. Нашему региону необходим филиал для занятий и тренировок, - отметил Руслан Гайбатов.

Чемпионат по спортивным танцам на колясках стартовал в Актау


- На чемпионате Казахстана я участвую уже в третий раз. Танцами занимаюсь уже не первый год. Ощущения отличные, благодаря этому хочется жить дальше. Я уже 10 лет как на коляске. За тот период времени, что я занимаюсь танцами, уже достиг многого. Сказать «супер», значит ничего не сказать, - рассказал Дастан Раушанбеков, участник из Астаны.
Танцы на колясках, по словам участников турнира, закаляют дух и тело. Данный вид спорта помогает инвалидам не отчаиваться и жить полной жизнью.

- Скоро будет пять лет, как я занимаюсь танцами. Спорт помогает развиваться, не стесняться окружения и чувствовать себя легко. Когда выходишь на паркет, чувствуешь себя окрылённой. В республиканском турнире принимаю участие в четвёртый раз. До этого три года подряд занимала первое место. В Актау впервые в гостях, уже успели погулять. Город мне очень понравился, особенно море, - рассказала Наргиза Ахмедова, участница из Тараза.

Турнир по программе латиноамериканских танцев начнётся завтра, 18 июня, в 11:00 часов в спортивном комплексе «Мангистау Арена».



Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 16777215 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 22:09
И партнёрша у него - огонь.Короче,очень гармоничная пара.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 21:52
Очень красиво.Парные танцы,очень красивый вид спорта.А тут ещё и необычно,тем интересней.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 21:51
с душой танцует.Наверное фаворит.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 21:49
Парень с партнёршей в розовом

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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