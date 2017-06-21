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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 05:37

Просмотров: 168

Спортсмены из Актау завоевали шесть золотых медалей в I-м туре чемпионата Казахстана по пляжному волейболу

В копилке воспитанников волейбольного клуба «Каспий» 11 медалей. Из них шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые. Об итогах I-го тура чемпионата Казахстана рассказал Павел Александров, тренер ТОО «Пляжный волейбол Каспий».

Фото предоставлено Павлом Александровым
Соревнования прошли среди девушек и юношей в трёх возрастных категориях.

Среди спортсменов 2000 и 2001 годов рождения первое место заняла команда «Каспий 2» в составе Алёны Чугайновой и Даны Рубилко, и юношеская команда «Каспий 2» в составе Алимхана Кушалиева и Андрея Белунина. Бронзовую медаль завоевала команда «Каспий 3» - Полина Кондрашина и Валерия Ифраимова, и юношеская команда «Каспий 1» - Руслан Жадько и Алексей Шалимов.

Среди спортсменов 2002 и 2003 годов рождения «золото» завоевали Анастасия Уколова и Дана Шингисова из команды «Каспий 1», а также команда «Каспий 7» в составе Дархана Аманжолова и Дамира Ляпова. Серебряную медаль в этой возрастной категории завоевала команда «Каспий 3» в составе Руслана Клычёва и Александра Гончарова.

Юлия Руцкая и Юлия Христолюбова из команды «Каспий 3», а также Клим Рюхов и Ивайло Тодоров из команды «Каспий 9» заняли первое место среди спортсменов 2004 и 2005 годов рождения. В этой же категории третье место заняли Акбота Жакия и София Филатова из команды «Каспий 4», и команда «Каспий 11» - Нурбек Саламат и Эмиль Керимов.

- Завершился первый тур молодёжного чемпионата РК по пляжному волейболу. В нём приняли участие наши спортсмены и команды из Астаны, Алматы, Шымкента, Тараза и Павлодара. Второй тур пройдёт в Усть-Каменогорске. Третий тур стартует в августе в Алматы. Там же пройдёт кубок молодёжи по пляжному волейболу. В этом туре все наши команды показали отличную, слаженную игру, - рассказал Павел Александров.


Спортсмены из Актау завоевали шесть золотых медалей в I-м туре чемпионата Казахстана по пляжному волейболу

Спортсмены из Актау завоевали шесть золотых медалей в I-м туре чемпионата Казахстана по пляжному волейболу

Спортсмены из Актау завоевали шесть золотых медалей в I-м туре чемпионата Казахстана по пляжному волейболу

Спортсмены из Актау завоевали шесть золотых медалей в I-м туре чемпионата Казахстана по пляжному волейболу

Спортсмены из Актау завоевали шесть золотых медалей в I-м туре чемпионата Казахстана по пляжному волейболу
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Комментарии ( 1 )

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