Спортсменки из Актау завоевали пять медалей на турнире по вольной борьбе в России

«Золото» в копилку сборной Мангистауской области принесли Марал Танибергенова, выступавшая в весовой категории 38 кг, и Алена Елисеева в категории 30 кг. Девочки уложили на лопатки (туше) всех соперниц.Асема Кайбуллаева, выступавшая в весовой категории 40 кг, завоевала медаль серебряного отлива. Спортсменка одолела соперниц из Самары, Бугуруслана и Тольятти. В финальной встрече Асема Кайбуллаева уступила спортсменке из России и заняла второе место.Обладателями медалей бронзового отлива стали Жанарай Абай, выступавшая в категории 30 кг, и Сабина Кайбуллаева в категории 38 кг.- Спортсменки с легкостью справились со своей задачей и оправдали надежды тренерского состава. Нас ждет подготовка к чемпионату Азии, в котором примет участие неоднократная победительница республиканских и международных турниров Марал Танибергенова, - рассказал Александр Мухалев.Девушки выражают благодарность за поддержку тренерам - Юлии Хамелис и Мируерт Дынбаевой.В соревнованиях, которые прошли в селе Васильевка Самарской области, приняли участие 90 спортсменок из Казахстана и России.