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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:44

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Спортсменки из Актау завоевали пять медалей на турнире по вольной борьбе в России

Две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали актауские спортсменки на всероссийском турнире по вольной борьбе среди девочек. Об этом рассказал Александр Мухалев, тренер СДЮШОР по вольной борьбе.

Победительницы турнира Марал Танибергенова и Алена Елисеева. Фото предоставлено Александром Мухалевым
«Золото» в копилку сборной Мангистауской области принесли Марал Танибергенова, выступавшая в весовой категории 38 кг, и Алена Елисеева в категории 30 кг. Девочки уложили на лопатки (туше) всех соперниц.

Спортсменки из Актау завоевали пять медалей на турнире по вольной борьбе в России


Асема Кайбуллаева, выступавшая в весовой категории 40 кг, завоевала медаль серебряного отлива. Спортсменка одолела соперниц из Самары, Бугуруслана и Тольятти. В финальной встрече Асема Кайбуллаева уступила спортсменке из России и заняла второе место.

Обладателями медалей бронзового отлива стали Жанарай Абай, выступавшая в категории 30 кг, и Сабина Кайбуллаева в категории 38 кг.

- Спортсменки с легкостью справились со своей задачей и оправдали надежды тренерского состава. Нас ждет подготовка к чемпионату Азии, в котором примет участие неоднократная победительница республиканских и международных турниров Марал Танибергенова, - рассказал Александр Мухалев.

Девушки выражают благодарность за поддержку тренерам - Юлии Хамелис и Мируерт Дынбаевой.

В соревнованиях, которые прошли в селе Васильевка Самарской области, приняли участие 90 спортсменок из Казахстана и России.


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