В велопробеге и утренней зарядке приглашают принять участие жителей Актау

Фото из архива Lada.kz

Пробег и зарядку посвятили международной выставке EXPO-2017 и Дню работников связи и информации. Спортивные мероприятия пройдут в воскресенье, 2 июля.



- Сбор велосипедистов в 08:30 на перекрестке у жилого комплекса Green Park. Для желающих принять участие в велопробеге, не имеющих велосипед, будет работать прокат, - рассказали в пресс-службе актауского городского отдела спорта.



Утренняя зарядка пройдет в 09:30 на набережной 15 микрорайона, напротив гостиницы «Виктория».