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ЛАДА.kz » Спорт

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 11:19

Просмотров: 109

В велопробеге и утренней зарядке приглашают принять участие жителей Актау

Участники велопробега, организованного актауским городским отделом спорта и физической культуры, стартуют от жилого комплекса Green Park и финишируют у гостиницы «Виктория» в 15 микрорайоне, где пройдет массовая утренняя зарядка. Принять участие в мероприятии могут все желающие.

Фото из архива Lada.kz
Пробег и зарядку посвятили международной выставке EXPO-2017 и Дню работников связи и информации. Спортивные мероприятия пройдут в воскресенье, 2 июля.

- Сбор велосипедистов в 08:30 на перекрестке у жилого комплекса Green Park. Для желающих принять участие в велопробеге, не имеющих велосипед, будет работать прокат, - рассказали в пресс-службе актауского городского отдела спорта.

Утренняя зарядка пройдет в 09:30 на набережной 15 микрорайона, напротив гостиницы «Виктория».


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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:28
Чудик в черной каске, несомненно, заслуживает звания "гвоздь программы". Красапшик! bravo
 
 

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