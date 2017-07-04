Сейчас на сайте
2663
объявлений
  • Продам 3-комнатную квартиру за 19 000 000 тенге
  • Сдам 3-комнатную квартиру за 10 000 тенге
  • Продам Магазин продуктовый за 15 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 95 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
  • Продам Мобильный павильон за 20 000 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 04 Июля
+35...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 320.44 KZT
  • €1 = 364.37 KZT
  • 1 RUB = 5.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:24

Просмотров: 17

На международном турнире по дзюдо спортсмен из Актау завоевал «бронзу»

Мухамбет Зулкарнаев, воспитанник мангистауской спортшколы «Жас батыр», стал бронзовым призером международного турнира по дзюдо памяти Капал батыра, прошедшего в Ленгере (Южно-Казахстанская область).

Мухамбет Зулкарнаев (третий слева) на пьедестале почета. Фото предоставил Ж.Кобланов
В VIII международном турнире участвовали 450 спортсменов 2000-2001 годов рождения из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Таджикистана, России и Каракалпакстана.

Мухамбет Зулкарнаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории +81 кг.

- Первые схватки Мухамбет выиграл с явным преимуществом у атлетов из Жанаозена и Узбекистана. Следующую встречу Мухамбет уступил атыраускому дзюдоисту. В борьбе за «бронзу» Мухамбет вышел на татами с представителем хозяев турнира. Получив иппон за восемь секунд (самая высокая оценка, которой боец может достичь в дзюдо), Мухамбет стал бронзовым призером соревнований, - рассказал Жомарт Кобланов, старший тренер области по дзюдо.

Мухамбет Зулкарнаев является серебряным и бронзовым призером чемпионата РК по казакша курес, серебряным призером соревнований «Жас барыс». Пока единственное «золото» спортсмен завоевал на чемпионате Казахстана по самбо в Туркестане.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика