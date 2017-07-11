Три медали завоевали спортсмены из Мангистау на Кубке мира по самбо

Чемпион и призеры Кубка мира после награждения. Фото предоставлено спортивной школой "Жас батыр"

Трое мангистауских атлетов выступили в составе сборной Казахстана.



- Нуркен Домбаев, выступавщий в весовой категории 52 кг, с явным преимуществом одержал победу над соперниками из Армении, Грузии, России и Кыргызстана.

Руслан Сариев, выступавший в категории 57 кг, провел пять встреч, в полуфинале уступил спортсмену из Кыргызстана. Айболат Муратулы в весе 100 кг, победив по очкам самбиста из Японии и члена казахстанской сборной, проиграл узбекскому атлету и завоевал бронзовую медаль. Благодарим руководство управления спорта и школы «Жас батыр» за возможность участвовать в Кубкев, - поделился Берик Жумагалиев, старший тренер области по самбо.



В соревнованиях участвовали 300 спортсменов из 18 государств. В копилке сборной Казахстана 13 золотых, 12 серебряных и 29 бронзовых наград. В командном зачете сборная Казахстана вышла на первое место. На втором месте сборная Грузии, на третьем - российские спортсмены.