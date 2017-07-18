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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:17

Просмотров: 274

Спортсмены из Актау завоевали «бронзу» в четвертом туре чемпионата Казахстана по регби

Команда из Актау встретилась с соперниками из Караганды, Талдыкоргана, Павлодара и Алматы. О выступлении спортсменов рассказал Николай Белкин, тренер команды «BRC Каспий».

Фото предоставил Николай Белкин
Одержав три победы, команда из Актау завоевала третье место.

В первой встрече актауские спортсмены не оставили шансов на победу хозяевам соревнований - регбистам из Караганды. В следующем матче актаусцы выиграли у сборной Павлодара. В третьей игре спортсмены из Актау уступили алматинской команде «Азия спорт». В четвертой схватке актауские регбисты проиграли команде из Талдыкоргана. В борьбе за третье место спортсмены из Актау одержали победу над соперниками из алматинской команды «Гвардия».

- Игрой и результатами мы довольны, мы держимся на третей позиции. Готовимся к следующему туру, который пройдет в Алматы. Спасибо руководству областного управления спорта и физкультуры Мангистауской области за постоянную поддержку нашей команды, - сказал Николай Белкин.



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Спортсмены из Актау заняли третье место в четвертом туре чемпионата Казахстана по регби


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