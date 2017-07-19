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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 251

Актауские спортсмены завоевали пять золотых медалей во втором туре чемпионата Казахстана по пляжному волейболу

В Усть-Каменогорске прошел второй тур молодёжного чемпионата РК по пляжному волейболу. Воспитанники волейбольного клуба «Каспий» добавили в копилку наград Мангистауской области пять золотых, две серебряные и столько же бронзовых медалей.

Воспитанники Актауской школы волейбола- победители второго тура чемпионата Казахстана. Фото предоставлено Павлом Александровым.
Во втором туре чемпионата РК-2017 по пляжному волейболу приняли участие 42 команды из Актау, Восточно-Казахстанской области, Алматы, Астаны, Шымкента и Аксу.

Соревнования прошли среди девушек и юношей в нескольких возрастных категориях.

Среди девушек в возрастной категории 2004-2005 годов рождения первое место завоевали Юлия Руцкая в паре с Юлией Христолюбовой из команды «Каспий-3». Среди спортсменов 2002 и 2003 годов рождения «золото» завоевали Анастасия Уколова и Дана Шингисова из команды «Каспий-2».

Среди спортсменов 2000 и 2001 годов рождения первое место заняла команда «Каспий» в составе Алёны Чугайновой и Даны Рубилко.

Среди юношей сильнее всех оказались Клим Рюхов и Ивайло Тодоров из команды «Каспий-4». Ребята заняли первое место среди спортсменов 2004 и 2005 годов рождения. В этой же категории «золото» команде принесли Дархан Аманжолов и Дамир Лапов из команды «Каспий-2».

Актауские спортсмены завоевали пять золотых медалей во втором туре чемпионата Казахстана по пляжному волейболу


Вторые призовые места в возрастной категории 2000 и 2001 годов рождения достались Полине Кондрашиной в паре с Валерией Ифраимовой из команды «Каспий-1». Среди юношей в той же возрастной категории «серебро» завоевали Алимхан Кушалиев и Андрей Белунин из команды «Каспий».

Бронзовыми призерами чемпионата стали Руслан Клычев и Александр Гончаров из команды «Каспий-3» среди спортсменов 2004 и 2005 годов рождения. И еще одну «бронзу» завоевали спортсмены из команды «Каспий-1» Руслан Жадько и Алексей Шалимов в возрастной категории 2000 и 2001 годов рождения.

- Ребята справились с поставленной задачей. Несмотря на плохую погоду, сражались за первые места до конца. Нашим волейболистам пришлось побороться за победу с сильными соперниками. Впереди ребят ждет подготовка к третьему туру чемпионата, который пройдет в августе. Будем идти до победного конца, - сказал  Павел Александров, тренер волейбольного клуба «Каспий».

Актауские спортсмены завоевали пять золотых медалей во втором туре чемпионата Казахстана по пляжному волейболу


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Комментарии ( 1 )

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Mona (Посетители) Сегодня, 12:32
Молодцы ребята! Поздравляем!!!!
 
 

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