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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:00

Просмотров: 267

Тренер из Мангистау получил статус судьи международной категории по дзюдо

Талгат Есекенов, тренер по дзюдо, стал судьей международной категории после чемпионата Азии среди молодежи. Специальный нагрудный знак, диплом и сертификат мангистаускому тренеру вручил Такао Кавагучи, рефери-директор Азиатского союза дзюдо.

Талгат Есекенов в новом статусе. Фото предоставлено школой "Жас батыр"
Талгат Есекенов, тренер жынгылдинского филиала областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр», вошел в восьмерку тренеров, успешно прошедших испытание. На получение статуса претендовали 25 тренеров по дзюдо со всей Азии.

- Я сдал экзамен в международной федерации дзюдо по технике борьбы, тест на знание английского языка. Днем позже вел судейство на чемпионате Азии в Бишкеке. По результатам всех испытаний международной федерацией было принято решение о присвоении мне и еще семерым тренерам статуса судьи международной категории, - рассказал Талгат Есекенов.

Талгат Есекенов занимается спортом с 10 лет. Неоднократный победитель республиканских и международных соревнований. На тренерской работе – 30 лет. Сыновья Канатбек и Саятбек – кандидаты в мастера спорта, призеры областных соревнований по дзюдо.

По словам Манарбека Бисекенова, директора спортшколы «Жас батыр», Есекенов стал первым в Мангистау тренером по дзюдо, получившим звание судьи международной категории. Теперь он имеет право обслуживать соревнования международного уровня.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:54
Талғат аға, құттықтаймыӡ сiӡдi. Қаншама жылдар бойы жасалып келе жатқан еңбегiңiӡ, тағыда жемiсiн берiп жатыр. Өте жақсы жаңалық.
Сiӡге қарап, жас буын спортшыларымыӡ өсiп келедi ...
 
 

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