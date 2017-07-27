Тренер из Мангистау получил статус судьи международной категории по дзюдо

Талгат Есекенов в новом статусе. Фото предоставлено школой "Жас батыр"

Талгат Есекенов, тренер жынгылдинского филиала областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр», вошел в восьмерку тренеров, успешно прошедших испытание. На получение статуса претендовали 25 тренеров по дзюдо со всей Азии.



- Я сдал экзамен в международной федерации дзюдо по технике борьбы, тест на знание английского языка. Днем позже вел судейство на чемпионате Азии в Бишкеке. По результатам всех испытаний международной федерацией было принято решение о присвоении мне и еще семерым тренерам статуса судьи международной категории, - рассказал Талгат Есекенов.



Талгат Есекенов занимается спортом с 10 лет. Неоднократный победитель республиканских и международных соревнований. На тренерской работе – 30 лет. Сыновья Канатбек и Саятбек – кандидаты в мастера спорта, призеры областных соревнований по дзюдо.



По словам Манарбека Бисекенова, директора спортшколы «Жас батыр», Есекенов стал первым в Мангистау тренером по дзюдо, получившим звание судьи международной категории. Теперь он имеет право обслуживать соревнования международного уровня.