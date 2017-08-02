Теннисисты из Актау стали призерами международных соревнований в Болгарии

Гузель Торшаева и Есен Рамазанов. Фото участников соревнований
На международном детском фестивале настольного тенниса Мангистау представили 13-летняя Гузель Торшаева и 15-летний Есен Рамазанов - воспитанники детско-юношеской спортивной школы по теннису.
Гузель Торшаева вышла в финал турнира и завоевала бронзовую медаль. Есен Рамазанов занял 12 место.
На международном турнире по настольному теннису среди ветеранов в возрасте от 60 до 69 лет Макатай Рамазанулы завоевал бронзовую медаль.
Воспитанники ДЮСШ благодарят своих тренеров - Макатая Рамазанулы и Светлану Руденко, которые участвовали в подготовке к международному турниру.
Напомним, в 2016 году на этом же фестивале Гузель Торшаева и Есен Рамазанов стали обладателями одной золотой и двух бронзовых медалей.
Гузель Торшаева вышла в финал турнира и завоевала бронзовую медаль. Есен Рамазанов занял 12 место.
Гузель Торшаева с бронзовой наградой
- На этих соревнованиях мы выступаем второй раз тем же составом. Поездка стала возможной благодаря поддержке руководителя ДЮСШ по теннису Азата Мангубаева и Каната Озганбаева, возглавляющего Центр подготовки Олимпийского резерва Мангистауской области. Они уделяют большое внимание развитию настольного тенниса в нашей области, - рассказал тренер спортсменов Макатай Рамазанулы.
На международном турнире по настольному теннису среди ветеранов в возрасте от 60 до 69 лет Макатай Рамазанулы завоевал бронзовую медаль.
Макатай Рамазанулы на третьей ступени пьедестала
Воспитанники ДЮСШ благодарят своих тренеров - Макатая Рамазанулы и Светлану Руденко, которые участвовали в подготовке к международному турниру.
Напомним, в 2016 году на этом же фестивале Гузель Торшаева и Есен Рамазанов стали обладателями одной золотой и двух бронзовых медалей.