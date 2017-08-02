Теннисисты из Актау стали призерами международных соревнований в Болгарии

Гузель Торшаева с бронзовой наградой

- На этих соревнованиях мы выступаем второй раз тем же составом. Поездка стала возможной благодаря поддержке руководителя ДЮСШ по теннису Азата Мангубаева и Каната Озганбаева, возглавляющего Центр подготовки Олимпийского резерва Мангистауской области. Они уделяют большое внимание развитию настольного тенниса в нашей области, - рассказал тренер спортсменов Макатай Рамазанулы.

Макатай Рамазанулы на третьей ступени пьедестала