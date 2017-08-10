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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:05

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В республиканском турнире по самбо в Актау примут участие 300 спортсменов

Самбисты из Таджикистана, Узбекистана и семи областей Казахстана выступят в девяти весовых категориях. Об этом рассказали в спортивной школе «Жас батыр».

Фото из архива Lada.kz
Открытый республиканский турнир по самбо на приз Мерейгалы Кушкинова пройдет с 10 по 12 августа.

В первый день турнира состоится жеребьевка и взвешивание участников.

Соревнования в пяти весовых категориях стартуют 11 августа в 10:00. Торжественное открытие запланировано на 12:00.

В завершающий день турнира, 12 августа, с 10:00 до 14:00 между собой поборются самбисты в четырех весовых категориях. Затем состоится награждение победителей и призеров соревнований.

Турнир пройдет в здании детско-юношеской спортивной школы «Жастар» в 22 микрорайоне Актау. Вход - свободный.

Честь Мангистауской области, как сообщили в школе «Жас батыр», будут защищать 36 спортсменов – 30 юношей и шесть девушек. Среди них победители и призеры международных соревнований.

Мерейгалы Кушкинов -

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