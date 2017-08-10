В республиканском турнире по самбо в Актау примут участие 300 спортсменов

вице-президент Федерации республики Казахстан по самбо, заслуженный тренер Казахстана.

Открытый республиканский турнир по самбо на приз Мерейгалы Кушкинова пройдет с 10 по 12 августа.В первый день турнира состоится жеребьевка и взвешивание участников.Соревнования в пяти весовых категориях стартуют 11 августа в 10:00. Торжественное открытие запланировано на 12:00.В завершающий день турнира, 12 августа, с 10:00 до 14:00 между собой поборются самбисты в четырех весовых категориях. Затем состоится награждение победителей и призеров соревнований.Турнир пройдет в здании детско-юношеской спортивной школы «Жастар» в 22 микрорайоне Актау. Вход - свободный.Честь Мангистауской области, как сообщили в школе «Жас батыр», будут защищать 36 спортсменов – 30 юношей и шесть девушек. Среди них победители и призеры международных соревнований.