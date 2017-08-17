Самбисты из Актау стали призерами международного турнира в Уральске

Победители и призеры турнира. Фото предоставлено школой «Жас батыр»

Аманбек Кулкаев завоевал «серебро» в весовой категории 57 кг. Канагат Койжан, выступавший в весовой категории 90 кг, стал бронзовым призером.



- Аманбек провел шесть встреч. В решающей схватке он уступил таджикскому сопернику и стал серебряным призером. Канагат успешно провел четыре боя, отдав победу в финале спортсмену из Актобе, - рассказал Ерлан Сериков.



Международный турнир по самбо среди спортсменов до 23 лет завершился в Уральске 16 августа. В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из России, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Самбисты выступили в 10 весовых категориях.



Мангистаускую область на соревнованиях представили семь воспитанников спортивной школы «Жас батыр».