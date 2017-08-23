Актауские боксеры завоевали пять медалей на международном турнире в Грозном

Девятый международный турнир памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, прошедший с 18 по 22 августа, собрал более 100 спортсменов из Казахстана, России, Германии, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Украины, Молдовы и Польши.Состязания проводились по 10-ти весовым категориям: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и +91 кг.Спортивную честь Мангистау в Грозном защищали шесть воспитанников школы бокса во главе с судьей международной категории AIBA Русланом Бибуевым. Пятеро наших боксеров поднялись на пьедестал почета.Чемпионом турнира стал участник Олимпиады-2016 Берик Абдрахманов, выступавший в весовой категории до 60 кг.Медали серебряного отлива завоевали Махмут Аль-Мухаммед (60 кг) и Самат Жетибаев (49 кг).Бронзовыми призерами соревнований стали Султан Шаршов (64 кг) и Куаныш Дюсенбай (52 кг).- Выступлениями ребят я доволен, они тщательно готовились, настраивались на победу, и в результате возвращаются домой с медалями, в том числе высшей пробы. Это хороший обмен опытом. Наши спортсмены достойно показали себя, - сказал Руслан Бибуев.Победу в общекомандном зачете праздновала сборная Чечни, второе место у наших земляков. Третье место досталось сборной Киргизии.Награду спортсмены принимали из рук главы республики и сына Ахмата Кадырова - Рамзана Кадырова.- Получил незабываемые впечатления от просмотра состязаний. Бои получились исключительно зрелищными и бескомпромиссными, - поделился впечатлениями на своей странице в Instagram Рамзан Кадыров.За отличное судейство благодарность от советника главы Чеченской Республики, депутата государственной думы РФ Адама Делимханова получил актауский судья международной категории AIBA Руслан Бибуев.В ближайшие дни двое воспитанников школы бокса Мангистауской области в составе национальной сборной Казахстана примут участие в чемпионате мира.Чемпионат мира по боксу состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября. Это третий по счёту боксёрский чемпионат, который принимает Германия. Ранее турнир проходил на немецкой земле - в 1982 (Мюнхен) и 1995 годах (Берлин).В Гамбург съедутся представители около 195 национальных федераций бокса. Казахстан будут представлять спортсмены всех весовых категорий. По итогам чемпионата Азии в Ташкенте (30 апреля – 7 мая) сборная команда РК завоевала лицензии на участие в чемпионате мира.Из Мангистау на чемпионат поедут двое спортсменов - Азамат Исакулов (весовая категория до 52 кг) и Ерик Альжанов (81 кг). Также в составе сборной РК Кайрат Ералиев (56 кг), Адилет Курметов (60 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).Для Азмата Исакулова и Ерика Альжанова это первый чемпионат мира.Чемпионат в прямом эфире будет показывать телеканал «Kazsport».