Актауские боксеры завоевали пять медалей на международном турнире в Грозном

Состязания проводились по 10-ти весовым категориям: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и +91 кг.
Спортивную честь Мангистау в Грозном защищали шесть воспитанников школы бокса во главе с судьей международной категории AIBA Русланом Бибуевым. Пятеро наших боксеров поднялись на пьедестал почета.
Чемпионом турнира стал участник Олимпиады-2016 Берик Абдрахманов, выступавший в весовой категории до 60 кг.
Медали серебряного отлива завоевали Махмут Аль-Мухаммед (60 кг) и Самат Жетибаев (49 кг).
Бронзовыми призерами соревнований стали Султан Шаршов (64 кг) и Куаныш Дюсенбай (52 кг).
- Выступлениями ребят я доволен, они тщательно готовились, настраивались на победу, и в результате возвращаются домой с медалями, в том числе высшей пробы. Это хороший обмен опытом. Наши спортсмены достойно показали себя, - сказал Руслан Бибуев.
Победу в общекомандном зачете праздновала сборная Чечни, второе место у наших земляков. Третье место досталось сборной Киргизии.
Награду спортсмены принимали из рук главы республики и сына Ахмата Кадырова - Рамзана Кадырова.
- Получил незабываемые впечатления от просмотра состязаний. Бои получились исключительно зрелищными и бескомпромиссными, - поделился впечатлениями на своей странице в Instagram Рамзан Кадыров.
За отличное судейство благодарность от советника главы Чеченской Республики, депутата государственной думы РФ Адама Делимханова получил актауский судья международной категории AIBA Руслан Бибуев.
В ближайшие дни двое воспитанников школы бокса Мангистауской области в составе национальной сборной Казахстана примут участие в чемпионате мира.
Чемпионат мира по боксу состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября. Это третий по счёту боксёрский чемпионат, который принимает Германия. Ранее турнир проходил на немецкой земле - в 1982 (Мюнхен) и 1995 годах (Берлин).
В Гамбург съедутся представители около 195 национальных федераций бокса. Казахстан будут представлять спортсмены всех весовых категорий. По итогам чемпионата Азии в Ташкенте (30 апреля – 7 мая) сборная команда РК завоевала лицензии на участие в чемпионате мира.
Из Мангистау на чемпионат поедут двое спортсменов - Азамат Исакулов (весовая категория до 52 кг) и Ерик Альжанов (81 кг). Также в составе сборной РК Кайрат Ералиев (56 кг), Адилет Курметов (60 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).
Для Азмата Исакулова и Ерика Альжанова это первый чемпионат мира.
Чемпионат в прямом эфире будет показывать телеканал «Kazsport».