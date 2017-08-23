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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:09

Просмотров: 263

Актауские боксеры завоевали пять медалей на международном турнире в Грозном

Воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали одну золотую, две серебряные и столько же бронзовых медалей на IX международном турнире по боксу памяти Ахмата Кадырова, прошедшем в Грозном (РФ). Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Победители международного турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
Девятый международный турнир памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, прошедший с 18 по 22 августа, собрал более 100 спортсменов из Казахстана, России, Германии, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Украины, Молдовы и Польши.

Состязания проводились по 10-ти весовым категориям: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и +91 кг.

Спортивную честь Мангистау в Грозном защищали шесть воспитанников школы бокса во главе с судьей международной категории AIBA Русланом Бибуевым. Пятеро наших боксеров поднялись на пьедестал почета.

Актауские боксеры завоевали пять медалей на международном турнире в Грозном


Чемпионом турнира стал участник Олимпиады-2016 Берик Абдрахманов, выступавший в весовой категории до 60 кг.

Медали серебряного отлива завоевали Махмут Аль-Мухаммед (60 кг) и Самат Жетибаев (49 кг).

Бронзовыми призерами соревнований стали Султан Шаршов (64 кг) и Куаныш Дюсенбай (52 кг).

- Выступлениями ребят я доволен, они тщательно готовились, настраивались на победу, и в результате возвращаются домой с медалями, в том числе высшей пробы. Это хороший обмен опытом. Наши спортсмены достойно показали себя, - сказал Руслан Бибуев.

Победу в общекомандном зачете праздновала сборная Чечни, второе место у наших земляков. Третье место досталось сборной Киргизии.

Награду спортсмены принимали из рук главы республики и сына Ахмата Кадырова - Рамзана Кадырова.

- Получил незабываемые впечатления от просмотра состязаний. Бои получились исключительно зрелищными и бескомпромиссными, - поделился впечатлениями на своей странице в Instagram Рамзан Кадыров.

Актауские боксеры завоевали пять медалей на международном турнире в Грозном


За отличное судейство благодарность от советника главы Чеченской Республики, депутата государственной думы РФ Адама Делимханова получил актауский судья международной категории AIBA Руслан Бибуев.

В ближайшие дни двое воспитанников школы бокса Мангистауской области в составе национальной сборной Казахстана примут участие в чемпионате мира.

Актауские боксеры завоевали пять медалей на международном турнире в Грозном


Чемпионат мира по боксу состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября. Это третий по счёту боксёрский чемпионат, который принимает Германия. Ранее турнир проходил на немецкой земле - в 1982 (Мюнхен) и 1995 годах (Берлин).

В Гамбург съедутся представители около 195 национальных федераций бокса. Казахстан будут представлять спортсмены всех весовых категорий. По итогам чемпионата Азии в Ташкенте (30 апреля – 7 мая) сборная команда РК завоевала лицензии на участие в чемпионате мира.

Из Мангистау на чемпионат поедут двое спортсменов - Азамат Исакулов (весовая категория до 52 кг) и Ерик Альжанов (81 кг). Также в составе сборной РК Кайрат Ералиев (56 кг), Адилет Курметов (60 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).

Для Азмата Исакулова и Ерика Альжанова это первый чемпионат мира.

Чемпионат в прямом эфире будет показывать телеканал «Kazsport».


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Комментарии ( 1 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 14:16
Молодцы! Есть еще порох в перчатках.
 
 

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