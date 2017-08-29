Айболат Муратулы из Актау стал чемпионом Азии по самбо

В финале Айболат одержал победу над Моходеддолой Комадовым из Таджикистана.
Чемпионат Азии по самбо завершился 27 августа. На соревнования в Таджикистан съехались 122 атлета из девяти стран.
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