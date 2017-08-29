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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 351

Айболат Муратулы из Актау стал чемпионом Азии по самбо

Воспитанник Мангистауской специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр» одержал четыре победы в борьбе за титул чемпиона.

Айболат Муратулы - чемпион Азии. Фото предоставлено школой "Жас батыр"
В первой встрече спортсмен одолел соперника из Афганистана со счетом 3:0. Следующую победу Айболат Муратулы одержал над самбистом из Ирана. В решающей схватке он доказал свое преимущество перед узбекским атлетом, выиграв со счетом 2:1.

В финале Айболат одержал победу над Моходеддолой Комадовым из Таджикистана.

Чемпионат Азии по самбо завершился 27 августа. На соревнования в Таджикистан съехались 122 атлета из девяти стран.


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Комментарии ( 1 )

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Мустафа (Посетители) Сегодня, 16:02
Жарайсың, Айболат! Жаңа биіктерді бағындыра бергейсің! Тек қана АЛҒА!
 
 

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