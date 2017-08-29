Айболат Муратулы из Актау стал чемпионом Азии по самбо

Айболат Муратулы - чемпион Азии. Фото предоставлено школой "Жас батыр"

В первой встрече спортсмен одолел соперника из Афганистана со счетом 3:0. Следующую победу Айболат Муратулы одержал над самбистом из Ирана. В решающей схватке он доказал свое преимущество перед узбекским атлетом, выиграв со счетом 2:1.



В финале Айболат одержал победу над Моходеддолой Комадовым из Таджикистана.



Чемпионат Азии по самбо завершился 27 августа. На соревнования в Таджикистан съехались 122 атлета из девяти стран.