Самбист из Актау стал бронзовым призером международного турнира в России

Даурен Тулегенов, бронзовый призер турнира (первый справа). Фото предоставлено спортшколой "Жас батыр"

Бронзовым призером турнира подопечный тренера Берика Жумагалиева стал в весовой категории 56 кг.



- Хочу отметить, что в последние годы самбо, как вид спорта, активно развивается в нашей области. Такая же картина в России, поэтому наши спортсмены до и после турнира были рады принять участие в совместных с россиянами сборах. Это стало хорошей подготовкой для наших спортсменов перед республиканскими и международными соревнованиями, которые планируются в 2018 году. Удался нашей школе и уходящий год — воспитанники «Жас батыра» Нурбек Куанышулы, Нуркен Домбаев, Рамазан Мамаев, Айболат Муратулы и Руслан Сариев показали отличные результаты на чемпионатах мира и Азии, - поделился Берик Жумагалиев.