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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:40

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Самбист из Актау стал бронзовым призером международного турнира в России

Даурен Тулегенов, воспитанник мангистауской спортшколы «Жас батыр», выиграл бронзовую медаль на международном турнире по самбо среди спортсменов 2000-2001 годов рождения. В соревнованиях, прошедших в Рязани, участвовали 140 атлетов.

Даурен Тулегенов, бронзовый призер турнира (первый справа). Фото предоставлено спортшколой "Жас батыр"
Бронзовым призером турнира подопечный тренера Берика Жумагалиева стал в весовой категории 56 кг.

- Хочу отметить, что в последние годы самбо, как вид спорта, активно развивается в нашей области. Такая же картина в России, поэтому наши спортсмены до и после турнира были рады принять участие в совместных с россиянами сборах. Это стало хорошей подготовкой для наших спортсменов перед республиканскими и международными соревнованиями, которые планируются в 2018 году. Удался нашей школе и уходящий год — воспитанники «Жас батыра» Нурбек Куанышулы, Нуркен Домбаев, Рамазан Мамаев, Айболат Муратулы и Руслан Сариев показали отличные результаты на чемпионатах мира и Азии, - поделился Берик Жумагалиев.


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