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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:28

Просмотров: 565

Боксер из Актау Берик Абдрахманов вернулся в национальную сборную Казахстана

Тренерский штаб огласил новый состав сборной Казахстана по боксу. В команду вошли девять боксеров из Мангистау. В состав сборной вошел и бронзовый призер чемпионата мира Берик Абдрахманов.

Фото Казахстанской федерации бокса
Участник Олимпиады-2016 Берик Абдрахманов, выступающий в весовой категории до 60 кг, вернулся в сборную Казахстана.

Берик Абдрахманов рассказал корреспонденту Vesti.kz, что боксировать в любителях можно до сорока лет, и поэтому он намерен представлять нашу страну на Азиатских Играх.

- Решение покинуть национальную сборную я принял сам. Хотелось отдохнуть и сделать перерыв на определенное время, и определиться с будущим. Подумывал о завершении карьеры, однако боец внутри меня одолел желание завязать с боксом. Считаю, что принял правильное решение. Старался постоянно поддерживать форму, хоть и не выступал на соревнованиях. Ездил на сборы. За три месяца до начала чемпионата Казахстана начал выезжать на соревнования. В общем нельзя было забрасывать тренировки, несмотря на отсутствие выступлений. Перед началом чемпионата Казахстана моей целью было определить свой нынешний уровень и понять, насколько я смогу пройти дальше, и заодно просмотреть новых соперников. Теперь моя задача – выступать на международной арене и представлять нашу страну на Азиатских Играх. Да и после поражения в первом бою на играх в Рио за мной остался долг, который хочется вернуть. Подготовка идет полным ходом. Надеюсь на успешное выполнение поставленных задач, - рассказал Берик Абдрахманов.

В национальную команду вошли девять спортсменов из Мангистау: Азамат Исакулов (52 кг), Нурбол Калжанов (56 кг), Берик Абдрахманов (60 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (64 кг), Ерик Альжанов (75 кг), Адильбек Ниязымбетов (81 кг), Бекзад Нурдаулетов (81 кг) и Айболды Дауренулы (+91 кг).

Возглавил сборную Казахстана олимпийский чемпион, чемпион мира и Азии Данияр Елеусинов. Мырзагали Айтжанов продолжит работу на посту главного тренера сборной.

В 2018 году боксерам предстоит выступить на нескольких международных турнирах, а главными соревнованиями станут Азиатские Игры в Индонезии.

Напомним, в прошлом году Берик Абдрахманов покинул сборную команду Казахстана по боксу по собственному желанию.

Актауский боксер, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Адильбек Ниязымбетов возглавлял сборную Казахстана по боксу в течение 2017 года.


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Комментарии ( 2 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 20:04
Давай Бека жаса!!!
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:50
Знаем Адильбека Ниязымбетова
 
 

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