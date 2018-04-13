Спортсмены из Мангистау привезли четыре медали с международного турнира по боксу

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области

Обладателем серебряной медали стал тяжеловес Магжан Базарбай (91 кг). Спортсмена наградили специальным призом «За волю к победе».



Еще одно «серебро» выиграл Маулен Оскенбек, выступавший в весовой категории свыше 69 кг.



Бронзовыми призерами стали Куаныш Дуйсенбай (52 кг) и Султан Шаршов (64 кг).



Мангистаускую сборную сопровождал тренер Асхат Камалов.



- Конкуренция была очень высокой, но наши ребята показали хороший, зрелый бокс. Ребята оправдали возложенные на них надежды. Недочеты конечно есть и мы будем над ними работать, - рассказал Асхат Камалов.



В турнире по боксу памяти мастера спорта СССР Малаховского Павла Семеновича участвовали спортсмены из Казахстана, России, Армении и Киргизии. Соревнования прошли в 10 весовых категориях. Спортивную честь Мангистауской области защищали пять боксеров.