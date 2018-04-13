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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 188

Спортсмены из Мангистау привезли четыре медали с международного турнира по боксу

Воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали две серебряные и две бронзовые медали на международном турнире в Сургуте. Об этом рассказали в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
Обладателем серебряной медали стал тяжеловес Магжан Базарбай (91 кг). Спортсмена наградили специальным призом «За волю к победе».

Еще одно «серебро» выиграл Маулен Оскенбек, выступавший в весовой категории свыше 69 кг.

Бронзовыми призерами стали Куаныш Дуйсенбай (52 кг) и Султан Шаршов (64 кг).

Мангистаускую сборную сопровождал тренер Асхат Камалов. 

- Конкуренция была очень высокой, но наши ребята показали хороший, зрелый бокс. Ребята оправдали возложенные на них надежды. Недочеты конечно есть и мы будем над ними работать, - рассказал Асхат Камалов.

В турнире по боксу памяти мастера спорта СССР Малаховского Павла Семеновича участвовали спортсмены из Казахстана, России, Армении и Киргизии. Соревнования прошли в 10 весовых категориях. Спортивную честь Мангистауской области защищали пять боксеров.


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