Спортсмены из Мангистау привезли четыре медали с международного турнира по боксу

Еще одно «серебро» выиграл Маулен Оскенбек, выступавший в весовой категории свыше 69 кг.
Бронзовыми призерами стали Куаныш Дуйсенбай (52 кг) и Султан Шаршов (64 кг).
Мангистаускую сборную сопровождал тренер Асхат Камалов.
- Конкуренция была очень высокой, но наши ребята показали хороший, зрелый бокс. Ребята оправдали возложенные на них надежды. Недочеты конечно есть и мы будем над ними работать, - рассказал Асхат Камалов.
В турнире по боксу памяти мастера спорта СССР Малаховского Павла Семеновича участвовали спортсмены из Казахстана, России, Армении и Киргизии. Соревнования прошли в 10 весовых категориях. Спортивную честь Мангистауской области защищали пять боксеров.