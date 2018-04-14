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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 272

Дзюдоисты из Мангистау стали призерами Кубка Азии в Ташкенте

Двое воспитанников Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр» завоевали «серебро» и «бронзу». Об этом сообщил Манарбек Бисекенов, директор спортивной школы.

Мухаммед Зулкарнаев (первый справа) с казахстанцами-призерами Кубка Азии. Фото предоставлено М.Бисекеновым
Мухаммед Зулкарнаев в весе +90 кг завоевал серебряную медаль.

Нурбек Куанышулы завоевал бронзовую медаль в весовой категории 66 кг.

Как рассказал Жомарт Кобланов, тренер призеров, первая встреча Нурбека с филиппинским спортсменом принесла ему чистую победу.

Дзюдоисты из Мангистау стали призерами Кубка Азии в Ташкенте


- Иппоном Нурбек выиграл у соперника из Монголии и атлета из Таджикистана. В схватке за выход в финал мой подопечный проиграл Алмасу Уали из Тараза. В борьбе за «бронзу» Нурбек одержал победу над дзюдоистом из Узбекистана. До финальной схватки Мухамммед Зулкарнаев был готов взять «золото», но уступил спортсмену из Узбекистана. До финала Мухаммед выиграл иппоном соперников из Таиланда, Таджикистана и Кыргызстана, - рассказал Жомарт Кобланов.

Кубок Азии по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения завершился 13 апреля. В соревнованиях участвовали 40 спортсменов из Казахстана, двое из них - мангистаусцы.


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