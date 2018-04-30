Каратист из Актау стал самым юным в мире обладателем черного пояса

- Я очень переживал, как и мои родные. У меня все получилось, я долго к этому шел. Надеюсь получить пятый дан, но это будет немного позже, - поделился Дамир Зуенко.

- Когда я был в Японии, очень удивился технике японских детей. Увидел, что у них есть черные пояса. Раньше думал, что обладателями черных поясов могут быть только взрослые. После консультации мне сказали: если техника соответствует уровню, то ребенка можно допускать до экзамена, то есть не ждать когда он вырастет, - отметил Игорь Отаров.