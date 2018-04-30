Каратист из Актау стал самым юным в мире обладателем черного пояса

Его секрет успеха заключается в ежедневных тренировках, правильной подготовке и, естественно, таланте.
Дамир очень любит карате, умеет трудиться, думать. После тренировки он может прийти домой и там продолжить заниматься.
В 2015 году в Венгрии он выиграл кубок Евразии по кумите среди шести-семилетних каратистов. В этом же году он стал чемпионом в первенстве Евразии, который проходил в Актау, также по кумите.
В 2016 году опять же в Венгрии на кубке Евразии он выиграл два кубка по ката и кумите.
В 2017 году стал обладателем первого места первенства Евразии по кумите и ката в Астане.
Остальные ребята, сдавшие на черные пояса, занимаются тоже достаточно давно и являются талантливыми спортсменами. Это 12-летние Ардак Дидар и Дастан Жанбырбай, а также 15-летний Александр Баландин. Они победители и призеры международных соревнований, в частности, Кубка Евразии, Первенства Евразии и чемпионата мира. Тренер высоко оценивает мастерство своих воспитанников.
Экзамен по сдаче на черный пояс предусматривает целую программу, которую, по словам тренера, записали на видео и отправили в Хомбу (штаб-квартира) в Японии — директору Хиденори Ашихара. Видео было просмотрено, и наши спортсмены получили высшую оценку. Администрация отметила хорошую технику наших каратистов. На экзамене в Актау ребята представили укороченный вариант.
В программу экзамена входит «Кихон» – техника работы рук и ног, «Идо» – удары руками и ногами в движении, свободная комбинация, «Ката» (применения техники в реальном поединке), техника работы на снарядах, техника работы с партнером, «SABAKI» (защита от нападения нескольких противников подряд). В заключении ученики демонстрируют кумитэ, то есть реальный бой.
Тренируются каратисты под руководством Игоря Отарова при дворовом клубе «Тулпар» центра «Школьник».
Тренер надеется, что через пять лет его ученики смогут сдать дан-тест на второй дан. Сама система подразумевает пять данов.
Видео можно скачать здесь.
Фото автора. Видео Рашида Исмагилова