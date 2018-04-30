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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 627

Каратист из Актау стал самым юным в мире обладателем черного пояса

Впервые черный пояс первого дана по ашихара-карате в мировой истории, не считая японских спортсменов, получил Дамир Зуенко из Актау. Об этом рассказал Игорь Отаров, руководитель филиала ашихара-карате в Казахстане.

Девятилетний каратист Дамир Зуенко. Фото автора
Юный каратист обучается в школе №10 и в этом году заканчивает четвертый класс. Ашихара-карате занимается с пяти лет.

Его секрет успеха заключается в ежедневных тренировках, правильной подготовке и, естественно, таланте.

Дамир очень любит карате, умеет трудиться, думать. После тренировки он может прийти домой и там продолжить заниматься.

Каратист из Актау стал самым юным в мире обладателем черного пояса


В 2015 году в Венгрии он выиграл кубок Евразии по кумите среди шести-семилетних каратистов. В этом же году он стал чемпионом в первенстве Евразии, который проходил в Актау, также по кумите.

В 2016 году опять же в Венгрии на кубке Евразии он выиграл два кубка по ката и кумите.

В 2017 году стал обладателем первого места первенства Евразии по кумите и ката в Астане.

Каратист из Актау стал самым юным в мире обладателем черного пояса


- Я очень переживал, как и мои родные. У меня все получилось, я долго к этому шел. Надеюсь получить пятый дан, но это будет немного позже, - поделился Дамир Зуенко.


Остальные ребята, сдавшие на черные пояса, занимаются тоже достаточно давно и являются талантливыми спортсменами. Это 12-летние Ардак Дидар и Дастан Жанбырбай, а также 15-летний Александр Баландин. Они победители и призеры международных соревнований, в частности, Кубка Евразии, Первенства Евразии и чемпионата мира. Тренер высоко оценивает мастерство своих воспитанников.

Каратист из Актау стал самым юным в мире обладателем черного пояса


Экзамен по сдаче на черный пояс предусматривает целую программу, которую, по словам тренера, записали на видео и отправили в Хомбу (штаб-квартира) в Японии — директору Хиденори Ашихара. Видео было просмотрено, и наши спортсмены получили высшую оценку. Администрация отметила хорошую технику наших каратистов. На экзамене в Актау ребята представили укороченный вариант.

Каратист из Актау стал самым юным в мире обладателем черного пояса


В программу экзамена входит «Кихон» – техника работы рук и ног, «Идо» – удары руками и ногами в движении, свободная комбинация, «Ката» (применения техники в реальном поединке), техника работы на снарядах, техника работы с партнером, «SABAKI» (защита от нападения нескольких противников подряд). В заключении ученики демонстрируют кумитэ, то есть реальный бой.

Каратист из Актау стал самым юным в мире обладателем черного пояса


Тренируются каратисты под руководством Игоря Отарова при дворовом клубе «Тулпар» центра «Школьник».

- Когда я был в Японии, очень удивился технике японских детей. Увидел, что у них есть черные пояса. Раньше думал, что обладателями черных поясов могут быть только взрослые. После консультации мне сказали: если техника соответствует уровню, то ребенка можно допускать до экзамена, то есть не ждать когда он вырастет, - отметил Игорь Отаров.


Тренер надеется, что через пять лет его ученики смогут сдать дан-тест на второй дан. Сама система подразумевает пять данов.



Видео можно скачать здесь.

Фото автора. Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 1 )

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firebolt (Посетители) Сегодня, 15:50
Игорь Викторович, applause bravo
 
 

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