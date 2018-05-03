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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:27

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Команда «Каспий 2002-2003» стала бронзовым призером чемпионата Казахстана по баскетболу

Баскетболисты провели пять встреч, три из которых завершились победой актауского клуба. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба «Каспий».

Команда «Каспий 2002-2003» с тренером Михаилом Лоншаковым. Фото пресс-службы БК «Каспий»
Первый матч баскетболисты из Актау провели с соперниками из Кызылорды. Команда «Каспий» победила с разницей в 15 очков.

В игре против команды из Южно-Казахстанской области «Каспию» удалось одержать победу с разницей в шесть очков.

Следующим соперником актауских баскетболистов стала команда из Карагандинской области. Команда «Каспий» оторвалась от соперников на девять очков и выиграла эту игру.

Матч «Каспия» против команды из Алматы закончился победой баскетболистов из южной столицы с разницей в четыре очка.

В заключительной игре с командой из Костанайской области «Каспию» не удалось одержать победу. Баскетболисты из Актау стали бронзовым призером чемпионата Казахстана.

Чемпионат прошел с 26 апреля по 1 мая в Алматы. Участие в турнире приняли 13 команд.


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