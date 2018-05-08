Актауские танцоры завоевали весь комплект медалей на международной сцене

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Честь города защищали семь воспитанников Анастасии Свирской.Кристина Бондарчук завоевала золотую и серебряную медали в двух категориях. Вторую позицию в двух категориях не уступила никому из соперников Дидар Дарибаева. Серебряными призерами стали также Малика Биялиева, Енлик Салауат, Алдияр Джаналиев, Дмитрий Сергиенко.В парных танцах «серебро» выиграли Дмитрий Сергиенко, Енлик Салауат и Алдияр Джаналиев.Ханбиби Айса стала бронзовым призером конкурса.- Для большинства наших детей это были первые соревнования в их жизни.Дети с завораживающими глазами смотрели на старших танцоров, и, не смотря на юный возраст, уже поставили перед собой взрослые цели. А мы обязательно поможем им в их достижении, - поделилась Анастасия Свирская.Во Всемирном конкурсе Silk Way приняли участие около 2000 танцоров из 15 стран.