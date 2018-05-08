На чемпионате Казахстана по тогызкумалак Мангистау представят 38 спортсменов

Участники областного турнира в возрасте от девяти до 15 лет соревновались в трех видах игры: «классика», «рапид» и «блиц».Чемпионами в разделе «классика» стали представители Актау Адильбек Дауылтаев, Райхан Кайрат, Дархан Бурхан, Жансая Жардем и Сандугаш Айболкызы; спортсменка из Мангистауского района Инжу Жумажан, а также Даниял Алдонгар и Айкын Даулет из Жанаозена.В «рапиде» абсолютную победу одержали актаусцы Жумакелди Туракбай, Бексултан Коныр, Салтанат Кудабаева, Жансая Жардем, Сандугаш Айболкызы. А также Акмарал Турсынбаева из Жанаозена и представители Тупкараганского района Ерлан Назарбаев и Магжан Омиртай.В игре «блиц» победили актауские спортсмены Жумакелди Туракбай, Бексултан Коныр, Райхан Кайрат, Сандугаш Айболкызы. Чемпионами стали также Динара Уркимбай из Мангистауского района, Саткали Калилаев и Каракат Асанова из Бейнеу, Айкын Даулет из Жанаозена.- Специальными призами были награждены шестилетние спортсмены Инабат Мараткызы и Уалихан Жумат. Верим, что их имена в ближайшем будущем будут входить в списки победителей соревнований. А нашим чемпионам и призерам желаем победы в Актобе, - поделилась Гаухар Жакиева.Первенство Мангистауской области по тогызкумалак завершилось 6 мая в Бейнеу. В соревнованиях приняли участие 82 спортсмена.