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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:17

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На чемпионате Казахстана по тогызкумалак Мангистау представят 38 спортсменов

На соревнования в Актобе, которые пройдут с 10 по 18 мая, отправятся победители и призеры областного первенства. Об этом сообщила Гаухар Жакиева, президент федерации тогызкумалак Мангистауской области.

Чемпионы и призеры соревнований. Фото предоставлено Г.Жакиевой
Участники областного турнира в возрасте от девяти до 15 лет соревновались в трех видах игры: «классика», «рапид» и «блиц».

Чемпионами в разделе «классика» стали представители Актау Адильбек Дауылтаев, Райхан Кайрат, Дархан Бурхан, Жансая Жардем и Сандугаш Айболкызы; спортсменка из Мангистауского района Инжу Жумажан, а также Даниял Алдонгар и Айкын Даулет из Жанаозена.

На чемпионате Казахстана по тогызкумалак Мангистау представят 38 спортсменов


В «рапиде» абсолютную победу одержали актаусцы Жумакелди Туракбай, Бексултан Коныр, Салтанат Кудабаева, Жансая Жардем, Сандугаш Айболкызы. А также Акмарал Турсынбаева из Жанаозена и представители Тупкараганского района Ерлан Назарбаев и Магжан Омиртай.

В игре «блиц» победили актауские спортсмены Жумакелди Туракбай, Бексултан Коныр, Райхан Кайрат, Сандугаш Айболкызы. Чемпионами стали также Динара Уркимбай из Мангистауского района, Саткали Калилаев и Каракат Асанова из Бейнеу, Айкын Даулет из Жанаозена.

На чемпионате Казахстана по тогызкумалак Мангистау представят 38 спортсменов


- Специальными призами были награждены шестилетние спортсмены Инабат Мараткызы и Уалихан Жумат. Верим, что их имена в ближайшем будущем будут входить в списки победителей соревнований. А нашим чемпионам и призерам желаем победы в Актобе, - поделилась Гаухар Жакиева.

Первенство Мангистауской области по тогызкумалак завершилось 6 мая в Бейнеу. В соревнованиях приняли участие 82 спортсмена.


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