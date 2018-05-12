Мухамбет Зулхарнаев из Актау стал чемпионом Азии по дзюдо

Чемпион Азии с тренером. Фото предоставлено М.Бисекеновым

Чемпионский титул мангистауские спортсмены завоевывают в Ливане во второй раз. В 2009 году золотую медаль здесь получил Айбек Имашев.



- По жребию Мухамбет пропустил первую схватку, во втором круге он одержал победу над монгольским дзюдоистом. В полуфинале наш борец уверенно победил хозяина татами. Финал также стал успешным для Мухамбета – спортсмен из Узбекистана уступил победу нашему дзюдоисту, во всех трех схватках мы одержали чистую победу иппоном. Победа Мухамбета - это историческое событие для нас! А завтра мы будем болеть за Бауржана Нарбаева, - поделился Манарбек Бисекенов, директор спортшколы «Жас батыр».



Своей победой на чемпионате Азии Мухамбет Зулхарнаев приблизился к участию на юношеских Олимпийских играх.