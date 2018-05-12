«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 12 Мая
+20...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.4 KZT
  • €1 = 389.49 KZT
  • 1 RUB = 5.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 274

Мухамбет Зулхарнаев из Актау стал чемпионом Азии по дзюдо

На чемпионате Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи Мухамбет Зулхарнаев, воспитанник Мангистауской школы «Жас батыр», получил «золото» в весовой категории +90 кг. Чемпионат проходит в Бейруте (Ливан).

Чемпион Азии с тренером. Фото предоставлено М.Бисекеновым
Чемпионский титул мангистауские спортсмены завоевывают в Ливане во второй раз. В 2009 году золотую медаль здесь получил Айбек Имашев.

- По жребию Мухамбет пропустил первую схватку, во втором круге он одержал победу над монгольским дзюдоистом. В полуфинале наш борец уверенно победил хозяина татами. Финал также стал успешным для Мухамбета – спортсмен из Узбекистана уступил победу нашему дзюдоисту, во всех трех схватках мы одержали чистую победу иппоном. Победа Мухамбета - это историческое событие для нас! А завтра мы будем болеть за Бауржана Нарбаева, - поделился Манарбек Бисекенов, директор спортшколы «Жас батыр».

Своей победой на чемпионате Азии Мухамбет Зулхарнаев приблизился к участию на юношеских Олимпийских играх.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика