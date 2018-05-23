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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:31

Просмотров: 238

Юные спортсменки из Актау завоевали пять медалей на республиканском турнире в Туркестане

Одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали завоевали актауские спортсменки на республиканском турнире по вольной борьбе.

Победительницы турнира. Фото предоставлено Александром Мухалевым
В соревнованиях, которые проходили с 18 по 22 мая в Туркестане, приняли участие более 120 спортсменок из всех регионов страны.

Спортивную честь Актау защищали пять воспитанниц Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Девочки-борцы из Актау показали хорошую, грамотную борьбу в упорных поединках, отмечают тренеры по вольной борьбе.

На высшую ступень пьедестала поднялась Асема Кайбуллаева, выступавшая в весовой категории 46 кг.

Вторые места заняли Алена Елисеева в весе 35 кг и Ангелина Селезнева в весовой категории 23 кг.

Юные спортсменки из Актау завоевали пять медалей на республиканском турнире в Туркестане


Бронзовыми призерами стали Аружан Жумабай в категории 23 кг, в весовой категории 49 кг - Сымбат Сайлау и Сабина Кайбуллаева.

- Хочется отметить, что Ангелина Селезнева одолела троих соперниц, дошла до финала и, только борясь за «золото», уступила сопернице из Туркестана. Аружан одержала две победы над соперницами из Шымкента и Семипалатинска, но за выход в финал проиграла спортсменке из Туркестана. За третье место победила спортсменку из Кызылорды, показав хорошую борьбу. Это вторые соревнования Ангелины и Аружан за два года. Тренерский состав возлагает большие надежды на этих девушек, - отметили тренеры Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Девушки выражают благодарность за поддержку тренерам - Александру Мухалеву, Юлии Хамелис и Мируерт Дынбаевой.


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