Юные спортсменки из Актау завоевали пять медалей на республиканском турнире в Туркестане

В соревнованиях, которые проходили с 18 по 22 мая в Туркестане, приняли участие более 120 спортсменок из всех регионов страны.Спортивную честь Актау защищали пять воспитанниц Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Девочки-борцы из Актау показали хорошую, грамотную борьбу в упорных поединках, отмечают тренеры по вольной борьбе.На высшую ступень пьедестала поднялась Асема Кайбуллаева, выступавшая в весовой категории 46 кг.Вторые места заняли Алена Елисеева в весе 35 кг и Ангелина Селезнева в весовой категории 23 кг.Бронзовыми призерами стали Аружан Жумабай в категории 23 кг, в весовой категории 49 кг - Сымбат Сайлау и Сабина Кайбуллаева.- Хочется отметить, что Ангелина Селезнева одолела троих соперниц, дошла до финала и, только борясь за «золото», уступила сопернице из Туркестана. Аружан одержала две победы над соперницами из Шымкента и Семипалатинска, но за выход в финал проиграла спортсменке из Туркестана. За третье место победила спортсменку из Кызылорды, показав хорошую борьбу. Это вторые соревнования Ангелины и Аружан за два года. Тренерский состав возлагает большие надежды на этих девушек, - отметили тренеры Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.Девушки выражают благодарность за поддержку тренерам - Александру Мухалеву, Юлии Хамелис и Мируерт Дынбаевой.