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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:30

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Экипаж из Актау в третий раз выиграл спецучасток в классе T2 на «Ралли Казахстан-2018»

Подведены итоги третьего соревновательного дня этапа Кубка мира по ралли-рейдам, который проходит в Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой «Ралли Казахстан 2018»
Кирилл Черненков и Алексей Мун рассказали, что из-за проблем с системой охлаждения потеряли около 15 минут в дюнах Сенека, но затем нагнали потерянное время и в третий раз выиграли спецучасток в классе Т2.

На третьем этапе, 30 мая, участникам пришлось преодолеть участок протяженностью 327 километров, пролегающий через пески и жесткие каменистые дороги. Трасса поднималась вверх на плато и проходила вдоль урочища Бозжира. На 80-м километре участников ждали очень быстрые, извилистые направления плато Устюрт, а со 125-го километра гонщики шли по «быстрым» твердым дорогам.

Победителем третьего этапа ралли стал Якуб Пшигонски, второй результат у Мартина Прокопа, на третьем месте – Владимир Васильев. Лидер двух предыдущих соревновательных дней - Язид Аль-Раджи - расположился на четвертом месте.

– Это был действительно интересный спецучасток, с красивыми природными комплексами. Были моменты, когда соперники обгоняли нас, но мы сосредоточились на работе с роудбуком и, я бы сказал, что все прошло по плану. Мы пришли четвертыми, но по-прежнему в лидерах, - рассказал Тимо Готтшальк, штурман Язида Аль-Раджи.

Экипаж казахстанца Владимира Сазонова прекратил участие в «Ралли Казахстан-2018» из-за неисправности авто. Автомобиль перевернулся на очередном спецучастке. Сам гонщик не пострадал.



Видео креативной студии Fresh View

Турнирную таблицу можно посмотреть здесь.



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Актауский экипаж в третий раз выиграл спецучасток в своем классе на чемпионате мира «Ралли Казахстан-2018»


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