Экипаж из Актау в третий раз выиграл спецучасток в классе T2 на «Ралли Казахстан-2018»

Фото предоставлено пресс-службой «Ралли Казахстан 2018»
Кирилл Черненков и Алексей Мун рассказали, что из-за проблем с системой охлаждения потеряли около 15 минут в дюнах Сенека, но затем нагнали потерянное время и в третий раз выиграли спецучасток в классе Т2.
На третьем этапе, 30 мая, участникам пришлось преодолеть участок протяженностью 327 километров, пролегающий через пески и жесткие каменистые дороги. Трасса поднималась вверх на плато и проходила вдоль урочища Бозжира. На 80-м километре участников ждали очень быстрые, извилистые направления плато Устюрт, а со 125-го километра гонщики шли по «быстрым» твердым дорогам.
Победителем третьего этапа ралли стал Якуб Пшигонски, второй результат у Мартина Прокопа, на третьем месте – Владимир Васильев. Лидер двух предыдущих соревновательных дней - Язид Аль-Раджи - расположился на четвертом месте.
– Это был действительно интересный спецучасток, с красивыми природными комплексами. Были моменты, когда соперники обгоняли нас, но мы сосредоточились на работе с роудбуком и, я бы сказал, что все прошло по плану. Мы пришли четвертыми, но по-прежнему в лидерах, - рассказал Тимо Готтшальк, штурман Язида Аль-Раджи.
Экипаж казахстанца Владимира Сазонова прекратил участие в «Ралли Казахстан-2018» из-за неисправности авто. Автомобиль перевернулся на очередном спецучастке. Сам гонщик не пострадал.
Видео креативной студии Fresh View
Турнирную таблицу можно посмотреть здесь.
На третьем этапе, 30 мая, участникам пришлось преодолеть участок протяженностью 327 километров, пролегающий через пески и жесткие каменистые дороги. Трасса поднималась вверх на плато и проходила вдоль урочища Бозжира. На 80-м километре участников ждали очень быстрые, извилистые направления плато Устюрт, а со 125-го километра гонщики шли по «быстрым» твердым дорогам.
Победителем третьего этапа ралли стал Якуб Пшигонски, второй результат у Мартина Прокопа, на третьем месте – Владимир Васильев. Лидер двух предыдущих соревновательных дней - Язид Аль-Раджи - расположился на четвертом месте.
– Это был действительно интересный спецучасток, с красивыми природными комплексами. Были моменты, когда соперники обгоняли нас, но мы сосредоточились на работе с роудбуком и, я бы сказал, что все прошло по плану. Мы пришли четвертыми, но по-прежнему в лидерах, - рассказал Тимо Готтшальк, штурман Язида Аль-Раджи.
Экипаж казахстанца Владимира Сазонова прекратил участие в «Ралли Казахстан-2018» из-за неисправности авто. Автомобиль перевернулся на очередном спецучастке. Сам гонщик не пострадал.
Видео креативной студии Fresh View
Турнирную таблицу можно посмотреть здесь.
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