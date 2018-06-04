Джитсеры из Мангистау завоевали 17 медалей на чемпионате Казахстана

- Такое количество медалей стало неожиданностью. Ребята хорошо проявили себя и получили награды, соответствующие уровню своей подготовки, - поделился Данияр Алиш.

- во время поединка спортсмены применяют ударную, бросковую технику, технику борьбы в партере, болевые и удушающие приемы.

- это раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок (болевые и удушающие приемы).

Назад Вперед





























































































































Золотых медалей в разделе «Файтинг-систем» удостоились Аманжол Нурбаев (весовая категория до 37 кг), Арай Узакбай (до 52 кг), Райхангуль Батыр (до 57 кг) и Акырыс Абдыразаков (свыше 63 кг).Серебряные награды в этой же категории завоевали Давлет Тлепов (до 41 кг), Наурызбай Дуйсен (свыше 66 кг) и Бекзат Куанышкереулы (свыше 66 кг).Расул Шынтемырулы (до 50 кг), Дулат Шыракбай (до 60 кг) и Абдрахман Ахметулы (свыше 66 кг) стали обладателями «бронзы» в этой же категории.Первые места в категории «не-ваза-систем» заняли Арай Узакбай (до 52 кг) и Райхангуль Батыр (до 57 кг).Жарылгасын Наурызбай (до 37 кг) и Акырыс Абдыразаков (свыше 63 кг) расположились на втором месте.Расул Шынтемырулы (до 50 кг), Елнур Базарбай (до 60 кг) и Наурызбай Дуйсен (свыше 66 кг) стали бронзовыми призерами.Чемпионат Республики Казахстан по джиу-джитсу среди юношей и девушек 2004-2006 годов рождения завершился 3 июня во Дворце спорта «Мангистау Арена». В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 областей Казахстана.Организаторами чемпионата выступила федерация джиу-джитсу Мангистауской области совместно с ассоциацией джиу-джитсу РК при поддержке комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.