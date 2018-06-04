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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:00

Просмотров: 199

Джитсеры из Мангистау завоевали 17 медалей на чемпионате Казахстана

В копилке спортсменов шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. Об итогах соревнований рассказал Данияр Алиш, представитель федерации джиу-джитсу по Мангистауской области.

Чемпионат Казахстана по джиу-джитсу
Золотых медалей в разделе «Файтинг-систем» удостоились Аманжол Нурбаев (весовая категория до 37 кг), Арай Узакбай (до 52 кг), Райхангуль Батыр (до 57 кг) и Акырыс Абдыразаков (свыше 63 кг).

Серебряные награды в этой же категории завоевали Давлет Тлепов (до 41 кг), Наурызбай Дуйсен (свыше 66 кг) и Бекзат Куанышкереулы (свыше 66 кг).

Расул Шынтемырулы (до 50 кг), Дулат Шыракбай (до 60 кг) и Абдрахман Ахметулы (свыше 66 кг) стали обладателями «бронзы» в этой же категории.

Первые места в категории «не-ваза-систем» заняли Арай Узакбай (до 52 кг) и Райхангуль Батыр (до 57 кг).

Жарылгасын Наурызбай (до 37 кг) и Акырыс Абдыразаков (свыше 63 кг) расположились на втором месте.

Расул Шынтемырулы (до 50 кг), Елнур Базарбай (до 60 кг) и Наурызбай Дуйсен (свыше 66 кг) стали бронзовыми призерами.

Чемпионат Республики Казахстан по джиу-джитсу среди юношей и девушек 2004-2006 годов рождения завершился 3 июня во Дворце спорта «Мангистау Арена». В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 областей Казахстана.

Организаторами чемпионата выступила федерация джиу-джитсу Мангистауской области совместно с ассоциацией джиу-джитсу РК при поддержке комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

- Такое количество медалей стало неожиданностью. Ребята хорошо проявили себя и получили награды, соответствующие уровню своей подготовки, - поделился Данияр Алиш.


Что такое «Файтинг-систем»

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Что такое «Не-ваза-систем»

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Фото предоставил Данияр Алиш


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