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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:59

Просмотров: 463

Боксеры из Мангистау завоевали семь золотых медалей на республиканском турнире

Спортсмены выступили на открытом республиканском турнире по боксу памяти Бокенбая Сактаганова. Об этом сообщили в федерации бокса Мангистауской области.

Победители турнира. Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
В турнире приняли участие боксеры из Актау, Жанаозена, районов области, а также из других городов Казахстана и гости из Узбекистана.

Первую золотую медаль в копилку сборной Мангистау принес Алмат Жетибаев, выступавший в весовой категории 49 кг. Алмат взял верх над Жарасом Комшабаевым, другим мангистауским боксером.

Боксеры из Мангистау завоевали семь золотых медалей на республиканском турнире


Особый интерес зрителей вызвал поединок в весовой категории 56 кг, где выступили два спортсмена из Мангистау – Нурбек Орысбай и Алдияр Ишберген. В этой встрече победу одержал Нурбек Орысбай.

Боксеры из Мангистау завоевали семь золотых медалей на республиканском турнире


Еще одну золоту медаль команде принес Ажимурат Кадыралиев в весе 60 кг. Спортсмен одержал победу над земляком Бекзатом Жаксыбаевым.

Порадовал местную публику мангистауский боксер Ержан Тенгелбаев, который в весовой категории до 64 кг одолел земляка Жасулана Бекболатова.

В категории до 69 кг встретились мангистауские боксеры Арман Келеман и Даулет Назарбаев. Встреча закончилась победой Армана Келеман.

Боксеры из Мангистау завоевали семь золотых медалей на республиканском турнире


- В этом турнире я провел три поединка, все они были по-своему сложными. Для меня эти соревнования знаковые, так как проводятся в память о выдающемся спортсмене и тренере. Я занимаюсь боксом шесть лет у заслуженного тренера Жараса Калимова. У меня много планов на будущее. Главное - это тренироваться и идти вперед. Если хочешь добиться в этой жизни успехов, нужно упорно работать и стремиться. Впереди много стартов, нужно побеждать, - сказал Арман Келеман.

Боксеры из Мангистау завоевали семь золотых медалей на республиканском турнире


В категории до 75 кг чемпионский титул завоевал актауский спортсмен Нурас Женис. Со счетом 3:0 он одержал победу над земляком Оразбеком Нокер.

Боксеры из Мангистау завоевали семь золотых медалей на республиканском турнире


Абзал Кулжан оказался сильнее соперника Азамата Набатова. Оба спортсмена из Мангистау. Спортсмены выступали в весовой категории до 91 кг.

Боксеры из Мангистау завоевали семь золотых медалей на республиканском турнире


Решением судейской коллегии приз за лучший бой получили Ержан Тенгелбаев (Мангистау) и Жасулан Бекболатов (Мангистау). Призом за волю к победе был отмечен Нурболат Бекбауов из Актобе. За лучшую технику награжден Жарас Комшабаев (Мангистау). Лучшим судьей стал Саламат Келембетов из Узбекистана.

Республиканский турнир по боксу памяти Бокенбая Сактаганова завершился 26 августа. Поединки прошли в спортивном комплексе «Досан Батыр» в Актау.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:39
Oblys ákiminiń quttyqtaýy qaıda?
 
 

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