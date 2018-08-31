Турнир памяти Нуржана Кошанова собрал более 150 мангистауских боксеров

Назад Вперед



















































На ринге встретились боксеры из Актау, Жанаозена и районов области.Поединки проходили в 19 весовых категориях, в каждой из которых определили победителя.По итогам финальных поединков первые места заняли: Азамат Абдилакимов (Актау, 30 кг), Оспан Сисенбай (школа Досан Батыр, 32 кг), Мухамеджан Сейтхан (Актау, 34 кг), Бекзат Баймукаш (Мунайлы, 34 кг), Бердибек Кырыкмылтык (Каракия, 38 кг), Бекзат Бердибай (школа Досан Батыр, 40 кг), Саламат Бекназар (Жанаозен, 42 кг), Ушанги Инасаридзе (Актау, 44 кг), Куанышбек Батеш (Шетпе, 46 кг), Бекдаулет Нуркенес (Каракия, 48 кг), Жалгас Шынтемиров (Каракия, 50 кг), Жасулан Нуркабылов (Актау, 52 кг), Бауржан Рахметов (Жанаозен, 54 кг), Алдияр Нуржанов (Каракия, 56 кг), Нурдаулет Нарбаев (Актау, 58 кг), Ибрахим Ислах (Мунайлы, 60 кг), Ерасыл Харис (школа Досан Батыр, 63 кг), Азамат Нигметов (Актау, 66 кг), Канат Тлеккабылов (школа Жас Канат, 70 кг).Приз за лучший бой получили Мухамеджан Сейтхан и Нурдаулет Тасболатов (весовая категория 34 кг). Призом за волю к победе отмечен Адай Догдырбай (70 кг). За лучшую технику награжден Бекзат Баймукаш (36 кг). Лучшим судьей турнира признан Аскар Ермаков.Победители и призеры соревнований получили ценные подарки от спонсоров.