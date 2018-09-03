«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Сентября
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 363.43 KZT
  • €1 = 424.16 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:29

Просмотров: 738

Пляжные волейболисты из Актау заняли первое место на международном турнире в Росcии

Победителями турнира «Инфинити-2018» в Ростове-на-Дону стали воспитанники волейбольного клуба «Каспий». Об этом сообщил Павел Александров, тренер спортсменов.

Победители турнира с тренером. Фото предоставил Павел Александров
Честь волейбольного клуба «Каспий» на турнире «Инфинити-2018» защищали две пары спортсменов.

Золотую медаль завоевала пара - Павел Алейник и Ерлан Елубаев. Вторая пара, Егор Дмитриев и Артем Петросянц, заняла четвертое место.

- Наши ребята выступили отлично. Мы не в первый раз принимаем участие в международном турнире «Инфинити». В прошлом году наши воспитанники завоевали «серебро» и «бронзу». С каждым годом участников становится все больше, конкуренция большая. В этом году участвовали 33 мужские команды из России, Украины и Казахстана, - рассказал Павел Александров.

Турнир проходил с 29 августа по 2 сентября в Ростове-на-Дону.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Фрося (Посетители) Сегодня, 12:43
Молодцы!Молодежь,берите с них пример, поменьше сидите в интернете, ведите здоровый образ жизни!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 11:39
У нас песка больше, потому и победили, а где снега много, там хорошие лыжники. uhmylka
А если серьезно, то ребята конечно молодцы.
Поздравляю!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика