Пляжные волейболисты из Актау заняли первое место на международном турнире в Росcии

Победители турнира с тренером. Фото предоставил Павел Александров

Честь волейбольного клуба «Каспий» на турнире «Инфинити-2018» защищали две пары спортсменов.



Золотую медаль завоевала пара - Павел Алейник и Ерлан Елубаев. Вторая пара, Егор Дмитриев и Артем Петросянц, заняла четвертое место.



- Наши ребята выступили отлично. Мы не в первый раз принимаем участие в международном турнире «Инфинити». В прошлом году наши воспитанники завоевали «серебро» и «бронзу». С каждым годом участников становится все больше, конкуренция большая. В этом году участвовали 33 мужские команды из России, Украины и Казахстана, - рассказал Павел Александров.



Турнир проходил с 29 августа по 2 сентября в Ростове-на-Дону.