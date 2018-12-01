Спортсменка из Актау завоевала «золото» турнира по борьбе

Фото предоставили в Мангистауской СДЮШОР по борьбе

В международном турнире принимали участие борцы из Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. Воспитанницы СДЮШОР по борьбе Марал Танирбергенова и Асем Кайбуллаева представляли на турнире нашу область.



В весовой категории 43 кг Марал Танирбергенова завоевала золотую медаль турнира. Асем Кайбуллаева в весе 49 кг уступила третье место сопернице из Уральска.



- Это хороший результат на данном турнире, который является очередным этапом подготовки к чемпионату Республики Казахстан, который пройдет в апреле. Благодарим за подготовку тренеров Юлию Хамелис и Меруерт Дымбаеву, - отметил тренер СДЮШОР по вольной борьбе Александр Мухалев.