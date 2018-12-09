Актауский бодибилдер Нурсултан Амантай стал абсолютным чемпионом Кубка Казахстана

- Я всегда готов выступать, идти до конца за свою страну, и хочу поднять как можно выше флаг Казахстана, - отметил атлет.

Достойную конкуренцию, как заявил наш атлет, ему составил абсолютный чемпион Казахстана WBPF, чемпион Узбекистана Сагадат Салманов из Актобе. Нурсултан Амантай уже давно знаком с ним.Теперь в планах Нурсултана Амантая продемонстрировать себя на чемпионате Азии, чемпионате мира и турнире «Arnold Classic». Вопрос, как подчеркнул спортсмен, заключается лишь в финансовой части.Открытый Кубок Казахстана по бодибилдингу и фитнесу прошел с 7 по 9 декабря в Алматы. Участниками соревнований стали 150 атлетов.Ранее Нурсултан Амантай стал победителем Открытого чемпионата Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу, который прошел 25 ноября в Ташкенте.Он был единственным участником из Мангистауской области. Атлет стал золотым призером в весовой категории до 100 кг.