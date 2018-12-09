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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:49

Просмотров: 77

Актауский бодибилдер Нурсултан Амантай стал абсолютным чемпионом Кубка Казахстана

26-летний актауский атлет стал первым среди 10 бодибилдеров, выступавших в абсолютной весовой категории.

Нурсултан Амантай со своей супругой Марал Апахаевой
Достойную конкуренцию, как заявил наш атлет, ему составил абсолютный чемпион Казахстана WBPF, чемпион Узбекистана Сагадат Салманов из Актобе. Нурсултан Амантай уже давно знаком с ним.

Актауский бодибилдер Нурсултан Амантай стал абсолютным чемпионом Кубка Казахстана


Теперь в планах Нурсултана Амантая продемонстрировать себя на чемпионате Азии, чемпионате мира и турнире «Arnold Classic». Вопрос, как подчеркнул спортсмен, заключается лишь в финансовой части.

Актауский бодибилдер Нурсултан Амантай стал абсолютным чемпионом Кубка Казахстана


- Я всегда готов выступать, идти до конца за свою страну, и хочу поднять как можно выше флаг Казахстана, - отметил атлет.


Актауский бодибилдер Нурсултан Амантай стал абсолютным чемпионом Кубка Казахстана


Открытый Кубок Казахстана по бодибилдингу и фитнесу прошел с 7 по 9 декабря в Алматы. Участниками соревнований стали 150 атлетов.

Актауский бодибилдер Нурсултан Амантай стал абсолютным чемпионом Кубка Казахстана


Ранее Нурсултан Амантай стал победителем Открытого чемпионата Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу, который прошел 25 ноября в Ташкенте.Он был единственным участником из Мангистауской области. Атлет стал золотым призером в весовой категории до 100 кг.


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Комментарии ( 1 )

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mustain (Посетители) Сегодня, 20:00
WBPF - World Bodybuilding Phisique Sport`s Federation - Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения.

Штаб-квартира: Сингапур
Генеральный секретарь: Датук Пол Чуа (Сингапур)
Президент: Мергалиев Булат(Казахстан)
 
 

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