Боксер из Актау победил на международном турнире

Международный турнир по боксу среди взрослых прошел в Караганде с 16 по 21 декабря. В турнире приняли участие более 150 спортсменов из Китая, России, Таиланда, Монголии, Кыргызстана, а также из всех областей Казахстана.В весовой категории 69 кг победил Султан Шаршов.- Султан провел четыре боя и все выиграл, став непревзойденным в своей весовой категории, - отметил Ермек Джанабергенов, тренер актауской школы бокса, сопровождавший спортсмена.