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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 352

Боксер из Актау победил на международном турнире

В Караганде состоялся XXXV международный турнир по боксу среди взрослых памяти заслуженного тренера Галыма Жарылгапова. Актауский спортсмен Султан Шаршов стал победителем в весовой категории 69 кг. Об этом сообщили в Мангистауской федерации бокса.

Фото предоставлено Мангистауской федерацией бокса
Международный турнир по боксу среди взрослых прошел в Караганде с 16 по 21 декабря. В турнире приняли участие более 150 спортсменов из Китая, России, Таиланда, Монголии, Кыргызстана, а также из всех областей Казахстана.

Боксер из Актау победил на международном турнире


В весовой категории 69 кг победил Султан Шаршов.

- Султан провел четыре боя и все выиграл, став непревзойденным в своей весовой категории, - отметил Ермек Джанабергенов, тренер актауской школы бокса, сопровождавший спортсмена.


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