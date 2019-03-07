Чемпионат Казахстана по панкратиону пройдет в Актау

Чемпионат пройдет в Актау с 14 по 16 марта.В соревнованиях будут участвовать около 500 спортсменов. Спортивную честь Мангистауской области будут защищать более 50 бойцов.Чемпионат пройдет в спортивном комплексе «Батыр» в 34 А микрорайоне. Начало в 10:00, вход бесплатный.