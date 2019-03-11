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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:19

Просмотров: 181

Актауские самбисты стали бронзовыми призерами чемпионата РК

Нурбек Куанышулы и Баубек Абубакир завоевали бронзовые медали на чемпионате РК по самбо среди молодежи 1999-2001 годов рождения. Об этом рассказал Берик Жумагалиев, тренер областной спортшколы «Жас батыр».

Нурбек Куанышулы справа
Чемпионат по самбо проходил 9 марта в Алматы. За победу состязались порядка 500 самбистов из 14 областей и трех городов Казахстана.

Нурбек Куанышулы выиграл «бронзу» в весовой категории 74 килограмма. Баубек Абубакир стал третьим в весе 82 килограмма. Оба спортсмена являются воспитанниками Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».

Актауские самбисты стали бронзовыми призерами чемпионата РК


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