Актауские самбисты стали бронзовыми призерами чемпионата РК

Чемпионат по самбо проходил 9 марта в Алматы. За победу состязались порядка 500 самбистов из 14 областей и трех городов Казахстана.Нурбек Куанышулы выиграл «бронзу» в весовой категории 74 килограмма. Баубек Абубакир стал третьим в весе 82 килограмма. Оба спортсмена являются воспитанниками Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».