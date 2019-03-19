Марал Танирбергенова из Актау стала шестикратной чемпионкой Казахстана по вольной борьбе

Марал Танирбергенова. Фото предоставлено Александром Мухалевым

В чемпионате Казахстана по вольной борьбе в Талдыкоргане приняли участие более 150 спортсменок. Мангистаускую область представила Марал Танирбергенова.

Марал выступала в весовой категории 43 килограмма.



- До финала Марал провела три встречи и одержала победу над спортсменками Алматы, Туркестана и Кызылорды. В финальной встрече в борьбе за первое место Марал уложила соперницу из Уральска на лопатки (туше). И здесь Марал добилась чистой победы на туше. Марал уже шестой год становится чемпионкой Казахстана. Теперь она будет готовиться к чемпионату Азии, который состоится в июне в Астане. После в июле примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Болгарии, - сказал Александр Мухалев, тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.



Спортсменка выражает благодарность за поддержку управлению спорта Мангистауской области и тренерам Юлии Хамелис и Мируерт Дынбаевой.