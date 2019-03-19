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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:38

Просмотров: 259

Марал Танирбергенова из Актау стала шестикратной чемпионкой Казахстана по вольной борьбе

В Талдыкоргане 17 марта завершился чемпионат Казахстана по вольной борьбе среди кадетов. Золотую медаль в копилку Мангистауской области принесла Марал Танирбергенова, воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Сауле» по вольной борьбе.

Марал Танирбергенова. Фото предоставлено Александром Мухалевым
В чемпионате Казахстана по вольной борьбе в Талдыкоргане приняли участие более 150 спортсменок. Мангистаускую область представила Марал Танирбергенова.
Марал выступала в весовой категории 43 килограмма.

- До финала Марал провела три встречи и одержала победу над спортсменками Алматы, Туркестана и Кызылорды. В финальной встрече в борьбе за первое место Марал уложила соперницу из Уральска на лопатки (туше). И здесь Марал добилась чистой победы на туше. Марал уже шестой год становится чемпионкой Казахстана. Теперь она будет готовиться к чемпионату Азии, который состоится в июне в Астане. После в июле примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Болгарии, - сказал Александр Мухалев, тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Спортсменка выражает благодарность за поддержку управлению спорта Мангистауской области и тренерам Юлии Хамелис и Мируерт Дынбаевой.


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Комментарии ( 1 )

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Will (Посетители) Сегодня, 10:44
Молодец, Марал!
Желаем тебе дальнейших успехов!
 
 

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