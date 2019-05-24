На Rally Kazakhstan-2019 выступят два экипажа из Актау

Актау на этапе Кубка мира по ралли-рейдам FIA представят два экипажа клуба Aktau Motorsport. Это Кирилл Черненков и Алексей Мун, а также Александр Сухов и Азамат Муналов. Оба экипажа уже принимали участие в соревнованиях в прошлом году.По словам гонщиков, техника, на которой спортсмены примут участие в гонках, прошла обслуживание, а сами они готовы к борьбе с сильнейшими экипажами со всего мира.Стартуют соревнования 26 мая и продлятся до 1 июня.Ралли будет включать шесть этапов. Последовательность гоночных спецучастков принципиально не будет отличаться от прошлого года.Всего на «Ралли Казахстан-2019» заявлено 28 боевых экипажей из 17 стран.- В казахстанском этапе впервые примет участие один из самых выдающихся гонщиков в истории ралли-рейдов, 13-кратный победитель ралли «Дакар» Стефан Петерансель, также за победу будут бороться четырехкратный обладатель Кубка мира по ралли-рейдам Нассер Салех Аль-Аттия, победитель «Ралли Казахстан-2018» Язид Аль-Раджи и другие титулованные гонщики мирового автоспорта. Республика Казахстан также представляет на ралли несколько опытных спортивных экипажей, - сообщили организаторы мероприятия.