«Каспий» встретит футболистов Нур-Султана в Актау

В прошлом сезоне «Астана-М» стала победителем Второй Лиги и теперь представляет клуб в Первой Лиге. В турнирной таблице столичные футболисты занимают шестую позицию. «Каспий», в свою очередь, закрепился на третьем месте.Футбольный клуб «Каспий» приглашает фанатов, жителей и гостей города поддержать местную команду. Игра состоится сегодня, 26 мая, в 18:00 на стадионе «Жас Канат». Вход свободный.