«Каспий» обыграл футболистов Нур-Султана в Актау

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Первый мяч в ворота гостей на девятой минуте матча отправил полузащитник Бекзат Кабылан. На 68-ой минуте отличился нападающий Жандос Солтан. Третий победный гол на 79-ой минуте забил нападающий Айдос Таттыбаев.