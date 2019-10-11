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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:34

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Темирлан Абишев стал серебряным призером чемпионата мира по греко-римской борьбе

На чемпионате мира среди ветеранов в Тбилиси Темирлан Абишев представлял Казахстан. Одолев всех соперников, в финале он уступил иранскому борцу. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области.

Фото со страницы Темирлана Ашимбаева в Facebook
Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов проходил с 8 по 10 октября в Грузии.

В нем принимали участие 700 спортсменов со всего мира.

Темирлан Абишев в весовой категории 88 килограммов представлял Казахстан на соревнованиях.

Первой бой Темирлан провел против африканского борца, одержав победу со счетом 5:1. Вторым противником мангистауского спортсмена стал американский борец. Темирлан сумел одержать над ним победу со счетом 7:3.

За выход в полуфинал наш земляк встретился с россиянином. По итогам схватки казахстанец одержал победу со счетом 4:1.

В финальном поединке Темирлан Абишев уступил иранцу со счетом 4:7.



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