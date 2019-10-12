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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:20

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Мангистауские боксёры победили команду Павлодарской области

В стенах спорткомплекса «Мангистау Арена» прошли бои между боксёрами Мангистауской и Павлодарской областей в рамках четвертьфинала Кубка Конфедерации Республики Казахстан. Сборная Мангистау по боксу одержала победу над противниками со счетом 5:4.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
Четвертьфинальные поединки Кубка Казахстанской федерации бокса (КФБ) группы «D» стартовали 11 октября в Актау. В четвертьфинальных поединках на ринге встретились команды Восточно-Казахстанской и Костанайской областей, а команда Мангистау выступала против сборной Павлодарской области.

В первый день соревнований противостояние окончилось в пользу мангистауских боксёров со счетом 5:4. 

Победы одержали Куаныш Дуйсенбай (52 кг), Нурбол Калжанов (57 кг), Санатали Тольтаев (63 кг), Нурлан Сабиров (91 кг), Саматали Тольтаев (57 кг).

Это уже десятый сезон Кубка КФБ. В состав каждой команды вошли восемь спортсменов, которые будут выступать в весовых категориях: 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг и свыше 91 кг.

Вторую четвертьфинальную встречу команда Мангистау проведёт сегодня в 18:30 против команды Восточно-Казахстанской области. А в воскресенье, 13 октября, встретятся с боксёрами из Костанайской области. Соревнования проходят в спорткомплексе «Мангистау Арена».



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